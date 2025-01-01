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Билеты от 500₽
Киноафиша Лев Ерёменко. Сольный стендап концерт

Лев Ерёменко. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Лев Ерёменко: Сольный стендап-концерт в Stand Up Store Moscow

Лев Ерёменко — известный комик, актер и сценарист. Его выступления уже завоевали сердца зрителей по всей стране. Он не боится поднимать острые темы и делиться личными переживаниями, что делает его концерты особенно привлекательными. Лев активно участвует в различных телевизионных шоу и является постоянным участником комедийных мероприятий.

Что ожидать от концерта?

На сольном концерте вы услышите новые шутки, а также полюбившиеся публике истории. Ерёменко мастерски сочетает ироничный юмор с глубокими размышлениями о жизни. Зрители могут рассчитывать на непринужденную атмосферу и возможность задать вопросы комику после выступления.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте Stand Up Store или в кассе театра. Не упустите возможность увидеть Льва Ерёменко в живую и зарядиться позитивными эмоциями!

Интересные факты

  • Лев Ерёменко начал свою карьеру в стендапе в 2010 году и с тех пор стал одним из самых востребованных комиков страны.
  • Он активно использует социальные сети для общения с фанатами, делясь новыми шутками и моментами из жизни.
  • В 2022 году Ерёменко стал победителем одного из самых популярных стендап-шоу на телевидении.

Не пропустите шанс насладиться качественным юмором и провести вечер в компании талантливого комика!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
17:30 от 500 ₽

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