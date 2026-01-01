История, покорившая мир, возвращается на сцену

«Летят журавли» — это легендарная пьеса Виктора Розова, которая легла в основу одноимённого фильма Михаила Калатозова, удостоенного «Золотой пальмовой ветви» на Каннском кинофестивале. Кино, которое с 1957 года продолжает трогать сердца зрителей по всему миру, теперь представлено в новой театральной интерпретации.

Режиссёрский взгляд на классику

Постановка Дмитрия Зимина бережно сохраняет дух оригинала, но при этом предлагает свой взгляд на трагическую историю любви Вероники и Бориса. Эта история разворачивается на фоне войны, которая разделяет судьбы и мечты. Для Зимина главное — показать, как любовь, несмотря на страдания, способна сохранять силу и продолжать вдохновлять на жизнь.

Символизм и сила образов

«Летят журавли» — это не просто история о войне, это символ преодоления человеческих трагедий. Через образы журавлей, ставших метафорой гибнущих на фронте душ, постановка рассказывает о надежде, утраченных и вновь обретённых смыслах, о вере, которая помогает пережить самое страшное.

Спектакль представляет собой глубокий и тонкий рассказ о любви, верности и ожидании, в котором каждый зритель найдёт отклик в своём сердце.