В Малом театре России готовится к премьере спектакль «Летят журавли» по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Режиссёр Андрей Житинкин старается воскресить в памяти зрителей события и чувства времен Великой Отечественной войны.
Спектакль затрагивает важнейшие темы: потерь, чести, долга и любви. Для Андрея Житинкина этот проект является особенно личным, так как он посвящён его дедам, не вернувшимся с войны. Если вы ищете глубокие размышления о душевных переживаниях и надежду в условиях тяжёлых испытаний, этот спектакль станет для вас настоящей находкой.
Малый театр всегда стремился откликаться на важнейшие исторические события, что стало одной из его главных традиций. Спектакль «Летят журавли» — это не просто адаптация известной пьесы, но попытка вернуть в нашу память события и чувства, которые испытывали люди в годы войны.
Андрей Житинкин говорит: «Для меня это очень личный спектакль, два моих деда не вернулись с войны... Но наш спектакль не об окопах, а о том, что ломает война в душах человеческих. Это метафора памяти. Только любовь помогает выжить в условиях войны и не потерять себя». Он также отмечает, что разрешение конфликта, представленное в пьесе Розова, может стать для многих молодых людей настоящим откровением. «Сегодня очень важно подарить зрителям надежду», — подчеркивает режиссёр.