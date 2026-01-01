«Летят журавли»: Воспоминания о войне

В Малом театре России готовится к премьере спектакль «Летят журавли» по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Режиссёр Андрей Житинкин старается воскресить в памяти зрителей события и чувства времен Великой Отечественной войны.

Спектакль затрагивает важнейшие темы: потерь, чести, долга и любви. Для Андрея Житинкина этот проект является особенно личным, так как он посвящён его дедам, не вернувшимся с войны. Если вы ищете глубокие размышления о душевных переживаниях и надежду в условиях тяжёлых испытаний, этот спектакль станет для вас настоящей находкой.

Традиции Малого театра

Малый театр всегда стремился откликаться на важнейшие исторические события, что стало одной из его главных традиций. Спектакль «Летят журавли» — это не просто адаптация известной пьесы, но попытка вернуть в нашу память события и чувства, которые испытывали люди в годы войны.

Цитата режиссёра

Андрей Житинкин говорит: «Для меня это очень личный спектакль, два моих деда не вернулись с войны... Но наш спектакль не об окопах, а о том, что ломает война в душах человеческих. Это метафора памяти. Только любовь помогает выжить в условиях войны и не потерять себя». Он также отмечает, что разрешение конфликта, представленное в пьесе Розова, может стать для многих молодых людей настоящим откровением. «Сегодня очень важно подарить зрителям надежду», — подчеркивает режиссёр.