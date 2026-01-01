Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Летят журавли
Билеты от 1000₽
Киноафиша Летят журавли

Спектакль Летят журавли

Постановка
Малый театр России 12+
Продолжительность 195 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

«Летят журавли»: Воспоминания о войне

В Малом театре России готовится к премьере спектакль «Летят журавли» по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Режиссёр Андрей Житинкин старается воскресить в памяти зрителей события и чувства времен Великой Отечественной войны.

Спектакль затрагивает важнейшие темы: потерь, чести, долга и любви. Для Андрея Житинкина этот проект является особенно личным, так как он посвящён его дедам, не вернувшимся с войны. Если вы ищете глубокие размышления о душевных переживаниях и надежду в условиях тяжёлых испытаний, этот спектакль станет для вас настоящей находкой.

Традиции Малого театра

Малый театр всегда стремился откликаться на важнейшие исторические события, что стало одной из его главных традиций. Спектакль «Летят журавли» — это не просто адаптация известной пьесы, но попытка вернуть в нашу память события и чувства, которые испытывали люди в годы войны.

Цитата режиссёра

Андрей Житинкин говорит: «Для меня это очень личный спектакль, два моих деда не вернулись с войны... Но наш спектакль не об окопах, а о том, что ломает война в душах человеческих. Это метафора памяти. Только любовь помогает выжить в условиях войны и не потерять себя». Он также отмечает, что разрешение конфликта, представленное в пьесе Розова, может стать для многих молодых людей настоящим откровением. «Сегодня очень важно подарить зрителям надежду», — подчеркивает режиссёр.

Купить билет на спектакль Летят журавли

Помощь с билетами
Июнь
3 июня среда
19:00
Малый театр России Москва, Театральный проезд., д. 1
от 1000 ₽
14 июня воскресенье
18:00
Малый театр России Москва, Театральный проезд., д. 1
от 1000 ₽

Фотографии

Летят журавли Летят журавли Летят журавли Летят журавли Летят журавли Летят журавли

В ближайшие дни

Алекс Соловьёв. Презентация моноспектакля и книги «Сны.Стихи»
12+
Моноспектакль Творческий вечер

Алекс Соловьёв. Презентация моноспектакля и книги «Сны.Стихи»

7 июня в 20:00 Клуб Алексея Козлова. Unplugged
от 2222 ₽
Сказка о капризном Мышонке
0+
Детский Интерактивный Музыка

Сказка о капризном Мышонке

31 мая в 10:00 Театр марионеток
от 1500 ₽
Мертвые души
18+
Драма

Мертвые души

28 мая в 18:00 Пространство «Внутри»
от 7000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше