Спектакль Летят журавли

Летят журавли
Музыкальная драма в 3-х действиях
Постановка
Музыкальный театр 16+
Продолжительность 170 минут
Возраст 16+

О спектакле

«Летят журавли» в Новосибирском музыкальном театре

Новосибирский музыкальный театр показывает спектакль по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Этот спектакль станет частью праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Сюжет пьесы основан на личном опыте автора, который ушёл добровольцем на фронт и написал её в 1943 году.

История рассказывает о молодом актёре Борисе и его пути от призыва до тяжёлых боёв за Москву. «Вечно живые» занимают важное место в школьной программе, и спектакль будет интересен тем, кто ценит исторические драмы и военную тематику.

Создатели и музыкальное оформление

Идея музыкальной драмы «Летят журавли» принадлежит художественному руководителю театра Александру Новикову и режиссёру Александру Лебедеву. Музыку для спектакля написала композитор Ульяна Стратонитская, известная своими недавними мировыми премьерами, такими как мюзиклы «Человек, нашедший свое лицо» и «Солнечный удар».

Трагическая история любви

Спектакль раскрывает трагичную историю любви Вероники и Бориса. Их мечты о счастливом будущем рушатся с началом Великой Отечественной войны: Борис пропадает без вести, родители Вероники погибают, а их дом становится жертвой разрушений.

Монументальная драма о жизни

«Летят журавли» — это монументальная музыкальная драма в трёх действиях, в которой продуман каждый элемент — от игры актёров до деталей костюмов и декораций. Создатели спектакля обращаются к широкой аудитории: для пожилых зрителей это возможность вспомнить о родителях, а молодое поколение получает шанс соприкоснуться с историей подвига предков, их бытом и жизненными лишениями. Перед зрителями раскрывается настоящая энциклопедия жизни, представленная через историю одной семьи.

Музыка и эмоции

Музыкальное оформление драмы насыщено разнообразными стилями: от барочных остинатных формул до советской мелодики и мелодекламации. Звучащая в спектакле тема журавлей становится лейтмотивом, позволяющим зрителям пройти непростой путь трансформации — от детской песенки в начале до оратории в финале, стремящейся в вечность за клином журавлей.

Купить билет на спектакль Летят журавли

Январь
30 января пятница
19:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 550 ₽

