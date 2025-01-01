Спектакль «Летят журавли» в Краснодарском театре драмы им. Горького

«Война калечит людей не только физически, она разрушает внутренний мир человека, и, может быть, это одно из самых страшных её действий». Эти слова становятся основой для спектакля «Летят журавли», который ставится по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Это пронзительная история о любви, войне, предательстве и прощении, о том, как важно оставаться человеком в нечеловеческих условиях.

Сюжет

Действие разворачивается в Москве 1941 года. Борис и Вероника — юные влюбленные, которые строят совместные планы на будущее. Однако мирная жизнь стремительно рушится с приходом войны. Борис, движимый чувством долга и желанием защитить Родину, уходит добровольцем на фронт. В это время Вероника, оставшаяся в тылу, сталкивается с тяготами эвакуации и отчаянием.

Ей предстоит сделать тяжелый выбор — выйти замуж за двоюродного брата Бориса, чтобы выжить. Это решение терзает её угрызениями совести, но она отчаянно пытается сохранить верность своей первой любви.

Творческая команда

Масштабный спектакль поставлен Геннадием Николаевым. Он не только напомнит о важности цены победы для исторической памяти нашей страны, но и в полной мере раскроет трагические судьбы простых людей, чьи жизни были опалены войной, но не сломлены ею.

Интересные факты

Пьеса Виктора Розова, на основе которой создан спектакль, была написана в 1957 году и быстро стала классикой советской драматургии. «Летят журавли» были также адаптированы в знаменитый фильм Михаила Калатозова, который получил «Оскар» за лучший иностранный фильм в 1958 году.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и трогательную историю о любви и человеческом достоинстве в условиях бесчеловечности. Спектакль «Летят журавли» — это не только художественное произведение, но и важное напоминание о цене мира.