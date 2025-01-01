Меню
Летят по небу шарики
Киноафиша Летят по небу шарики

Спектакль Летят по небу шарики

Постановка
Парнас 0+
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Веселый спектакль-анимация в театре Парнас

Мы рады сообщить вам о спектакле-анимации «Летят по небу шарики», который приглашает зрителей в удивительный мир магов, создающих живые фигуры из воздушных шариков. Главные герои, Круть и Верть, уже побывали в этом волшебном месте и с нетерпением хотят поделиться с вами своими впечатлениями о друзьях, населяющих этот уникальный воздушный мир.

Удивительные встречи

В этом захватывающем спектакле вы встретите множество удивительных персонажей! Солнышко встретит вас своей теплой улыбкой, цветы, поддавшись музыке, начнут танцевать, а рыбки и медузы расскажут вам забавные истории и даже подарят маленькие сюрпризы.

Погружение в мир воображения

Спектакль «Летят по небу шарики» — это не просто развлечение, но и возможность для детей окунуться в волшебный мир фантазии. Все герои спектакля выполнены из ярких воздушных шариков, что создает особую атмосферу радости и веселья. Продолжительность спектакля составляет 35 минут, что идеально подходит для маленьких зрителей.

Для кого?

Этот спектакль-игра предназначен для детей в возрасте от 1,5 до 9 лет. Позвольте вашим детям насладиться этим незабываемым опытом и погрузиться в мир магии и радости!

