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Летучий корабль
Билеты от 500₽
Киноафиша Летучий корабль

Спектакль Летучий корабль

Постановка
Театр Российской Армии 6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Новый мюзикл по мотивам знаменитого мультфильма

«Летучий корабль» — это захватывающий мюзикл, основанный на известных и любимых произведениях. В основу постановки легли мотивы знаменитого мультфильма Гарри Бардина, сказки из сборника русских народных сказок Александра Афанасьева, стихи Юрия Энтина и магическая музыка Максима Дунаевского.

Старые знакомые и новые приключения

Зрителей ждёт встреча с хорошо известными персонажами: трубочистом Иваном, царевной Забавой, коварным воеводой Полканом, мечтательным Водяным и могущественной Бабой-Ягой. Но эта сказка полна неожиданных поворотов: Полкан жаждет власти, Баба-Яга устраивает испытания, а бескорыстный Водяной приходит на помощь в трудную минуту. Главной темой спектакля остаётся любовь Ивана и Забавы, которая преодолевает все преграды и творит настоящие чудеса.

Глубокие смыслы

В нашем мюзикле нет места упрощённым отношениям. Здесь все чувства взрослые и искренние: интриги, испытания дружбы и настоящая любовь. Это история о силе мечты, которая сбывается, если за неё бороться и искренне верить.

Основная идея

«Летучий корабль» напоминает зрителям о важности умения любить, мечтать и стремиться к своей цели. Только так можно преодолеть все препятствия и увидеть, как мечта становится реальностью.

Режиссер
Андрей Бадулин
В ролях
Илья Баранов
Анна Чижова
Антон Морозов
Дмитрий Оболонков
Александр Аргос

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
17:00 от 500 ₽

Фотографии

Летучий корабль Летучий корабль Летучий корабль Летучий корабль Летучий корабль Летучий корабль Летучий корабль Летучий корабль

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