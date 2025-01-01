Меню
Летучий корабль
Киноафиша Летучий корабль

Спектакль Летучий корабль

0+
Продолжительность 90 минут
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальный спектакль «Летучий корабль» в Зимнем театре Сочи

Зимний театр Сочи приглашает на новогодний спектакль «Летучий корабль», созданный по мотивам знаменитого советского мультфильма. Эта добрая сказка о любви и дружбе обещает стать ярким событием для всей семьи.

Сюжет и персонажи

В центре истории — трубочист Иванушка, который влюбляется в царевну Забаву. Однако царь, её отец, хочет выдать дочь замуж за богатого Полкана. Забава соглашается стать женой того, кто построит волшебный летучий корабль. На помощь Иванушке приходит добрый Водяной, который помогает ему в этом нелёгком деле.

Увлекательные моменты

Спектакль наполнен эффектными костюмами, остроумными диалогами, зрелищными театральными аттракционами и, конечно же, любимыми с детства песнями. Взрослые смогут снова окунуться в атмосферу своего детства, а дети, возможно, впервые познакомятся с приключениями «Летучего корабля».

Интерактив и яркие детали

За 30 минут до начала зрителей ожидает интерактивная часть, которая сделает просмотр ещё более увлекательным. Инсценировка выполнена В. Ткачуком и подойдёт для зрителей от 0+

Добро побеждает!

Как и полагается в сказках, добро и справедливость торжествуют: Иванушка и Забава улетают на волшебном корабле, оставив жадного царя и коварного Полкана позади. Этот музыкальный спектакль точно не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых.

Приходите вместе с семьёй в мир волшебства и ярких эмоций!

Купить билет на спектакль Летучий корабль

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
21 декабря воскресенье
11:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1000 ₽
14:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1000 ₽

