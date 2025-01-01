Меню
Летучий корабль
Киноафиша Летучий корабль

Спектакль Летучий корабль

Постановка
Театральный центр «На Плющихе» 6+
Режиссер Юрий Пахомов
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Сказка о любви и приключениях: «Летучий корабль»

Всем известно, что царским дочкам замуж выходить нужно «по расчету». В виду этого, царь решает выдать свою дочь, царевну Забаву, за богатого боярина Полкана. Однако судьба распоряжается иначе. Забава мечтает о любви и счастье, и ей не подходит брак без чувств.

Под домашним арестом царевна встречает трубочиста Ваню — молодого и смекалистого парня. Этот симпатичный герой отправляется на невероятный подвиг ради своей возлюбленной. Его цель — построить Летучий корабль, единственное средство, которое сможет привести Забаву к настоящему счастью.

Приключения Ивана

Иван начинает своё путешествие через дремучие леса и зыбучие болота. На этом пути он сталкивается с «нечистой силой». Но не всё так плохо: Водяной решает помочь Ивану в создании Летучего корабля. Однако для успешного завершения дела нужно встретиться с Бабками-Ёжками.

Встреча с Бабками-Ёжками

Бабки-Ёжки, будучи счастливыми обладательницами множества секретов, хотят не просто помочь, а хотят и съесть Ивана! Он оказывается в их ловушке и попадает на костёр. В это время Полкан, который также не сидит сложа руки, крадет Летучий корабль нашего героя.

Настоящая любовь

Но, как и в любой сказке, настоящая любовь способна преодолеть все препятствия. Иван в борьбе за свою любовь покажет, что даже самые сложные ситуации можно решить, если в сердце горит огонь чувств.

Не упустите возможность увидеть этот яркий спектакль, полон чудес и приключений, где учат, что любовь всегда найдет способ победить. Приходите и наслаждайтесь историей о смелом трубочисте и искренней царевне!

14 декабря
Театральный центр «На Плющихе» Москва, Плющиха, 64/6, стр. 1
12:00 от 1200 ₽ 15:00 от 1200 ₽

