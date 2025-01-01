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Летучий корабль
Киноафиша Летучий корабль

Спектакль Летучий корабль

Постановка
Пятый театр 6+
Режиссер Денис Шибаев
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль «Летучий корабль» в Пятом театре

Пятый театр представляет волшебную сказку «Летучий корабль», новую театрализованную версию любимого многими поколениями зрителей сюжета, основанного на русских народных сказках. Это захватывающее приключение обещает стать настоящим праздником для всей семьи!

Музыка, которая запомнится навсегда

В спектакле прозвучат знаменитые музыкальные хиты из одноименного мультфильма, которые помогут погрузиться в атмосферу волшебства и радости. Зрители смогут насладиться знакомыми мелодиями, которые сделают представление еще более ярким и запоминающимся.

Сюжет, полный приключений

История рассказывает о мечте и сложном пути к счастью. Царь хочет отдать свою мечтательницу, дочь Забаву, за богатого старика Полкана. Однако Забава решает, что её судьба не должна зависеть от денег. Она придумывает необычное испытание для претендентов на свою руку и сердце: тот, кто построит летучий корабль, получит её в жены.

На стороне любви и дружбы

На стороне трубочиста Ивана, искренне влюбленного в Забаву, окажутся удача, случай и обитатели волшебного леса. Водяной и бабка Ежка помогут ему найти способ выполнить сверхъестественное задание принцессы. Их мудрость и хитрость добавят в спектакль нотку волшебства и юмора.

Не упустите шанс!

Приглашаем всех зрителей на этот удивительный спектакль, который подарит вам массу положительных эмоций и незабываемые впечатления. «Летучий корабль» — это не просто история о любви, но и о смелости, дружбе и вере в мечты.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 6 сентября
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
12:00 от 350 ₽

Фотографии

Летучий корабль Летучий корабль Летучий корабль Летучий корабль Летучий корабль Летучий корабль Летучий корабль Летучий корабль

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