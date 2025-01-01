Меню
Летучий корабль
Киноафиша Летучий корабль

Спектакль Летучий корабль

Постановка
Новошахтинский драматический театр 6+
Режиссер Роман Родницкий
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Летучий корабль» — детский музыкальный спектакль в Новошахтинском драматическом театре

Главный герой, трубочист Иванушка, влюбляется в прекрасную царевну Забаву. Однако у их счастья возникает преграда: царь-отец хочет выдать её замуж за богатого Полкана.

Задание для смельчаков

В поисках решения Забава соглашается стать женой того, кто построит волшебный летучий корабль. На помощь Иванушке приходит Добрый Водяной, который помогает ему осуществить задуманное. Построить корабль — это только начало. Чтобы узнать секреты полётов, наш герой обращается к 13 сестрам Водяного и Бабкам-Ёжкам.

Неожиданные повороты сюжета

Следя за тем, как взлетают мистические существа, Иванушка по своей простоте выдает секрет Полкану. Но, как это часто бывает в сказках, добро и справедливость торжествуют. В финале Иванушка и Забава вместе улетают на волшебном корабле, оставляя позади жадного царя и коварного Полкана.

Интересные факты

Спектакль основан на традиционных русских сказках и включает в себя элементы фольклора. Зрители смогут насладиться яркими костюмами, захватывающей музыкой и удивительными сценическими эффектами. Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и увидеть, как добро всегда побеждает зло!

Приходите на спектакль «Трубочист Иванушка» и станьте свидетелями этой удивительной истории о любви, дружбе и смелости!

Ростов-на-Дону, 12 сентября
Новошахтинский драматический театр Ростов-на-Дону, г. Новошахтинск, Садовая, 31
12:00

