Спектакль Летучий корабль. Музыкальная сказка с песочной анимацией.

Летучий корабль. Музыкальная сказка с песочной анимацией.
0+
О концерте/спектакле

Спектакль для самых маленьких в Театральном музее

Приглашаем вас и вашу семью на удивительное представление «Летучий корабль» от проекта «Лев Николаевич». Этот спектакль сочетает в себе живую музыку, песочную анимацию и увлекательный рассказ, создавая волшебную атмосферу, в которую легко погружаться вместе с детьми.

Что вас ожидает?

  • Живая музыка: В сопровождении фортепиано, балалайки и ударных инструментов, зрители станут свидетелями музыкального волшебства.
  • Песочная анимация: Картины из песка создаются прямо на ваших глазах и транслируются на большой экран, погружая всех в мир фантазий.
  • Увлекательный рассказ: Ведущая спектакля поможет юным зрителям легко понять сюжет и познакомиться с его героями.

После спектакля

Дети смогут подойти к музыкальным инструментам, потрогать настоящий вибрафон и попробовать себя в роли художника по песку. Это отличный способ продолжить погружение в мир творчества и музыки!

Расписание сеансов

  • 11:00 — сеанс для малышей до 3–4 лет (формат свободного перемещения).
  • 12:30 — сеанс для детей от 4 лет (театральный формат с комфортным размещением).

Не упустите возможность провести незабываемое время в компании сказки, музыки и удивительных приключений!

