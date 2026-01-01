Новая история Ивана и Забавы в Нижегородском ТЮЗе

Дорогие зрители! Помните нашу сказку, которая много лет с аншлагами шла на сцене ТЮЗа? Настало время узнать, что случилось с героями после счастливого финала!

Прошли годы. Казалось бы, ничто не может омрачить счастье Ивана и Забавы. Однако коварный Полкан, накопив несметные богатства, задумывает стать царём. Он похищает Забаву, а легендарный Летучий корабль внезапно перестаёт летать.

Приходите на продолжение сказки! Вас ждёт спектакль, в котором добро, юмор и любовь творят настоящие чудеса. А знакомые мелодии обретают новый смысл!