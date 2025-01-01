Меню
Летучий корабль 2.0 Новогоднее продолжение
Киноафиша Летучий корабль 2.0 Новогоднее продолжение

Спектакль Летучий корабль 2.0 Новогоднее продолжение

Постановка
Нижегородский театр юного зрителя 0+
Продолжительность 80 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогоднее представление «Летучий корабль» 

Театр Нижегородский ТЮЗ представит новогоднее продолжение любимой сказки — «Летучий корабль». Спектакль перенесет зрителей в волшебный мир приключений, настоящих испытаний и неожиданных поворотов.

Сюжет

Годы спустя после счастливого финала предыдущей истории, коварный Полкан вынашивает свои злые замыслы: он мечтает стать царем и похищает прекрасную Забаву. Это приводит к тому, что легендарный Летучий корабль прекращает свои полеты.

В канун Нового года Дед Мороз решает вмешаться и отправляет свою внучку-блогера Снегурочку на помощь Ивану. Их задача — раскрыть заговор Полкана, спасти Забаву и помочь Водяному справиться с одиночеством.

Почему стоит посетить

Спектакль обещает быть ярким и захватывающим, он станет идеальным выбором для семейного просмотра. Любители новогодних сказок и неожиданных поворотов сюжета будут в восторге!

Не упустите возможность окунуться в атмосферу праздника и волшебства вместе с героями на сцене!

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
15:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
21 декабря воскресенье
12:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
15:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
23 декабря вторник
14:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
24 декабря среда
11:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
25 декабря четверг
11:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
14:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
26 декабря пятница
11:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
14:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
27 декабря суббота
12:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
15:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
18:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
28 декабря воскресенье
15:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
30 декабря вторник
11:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
14:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
31 декабря среда
12:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
2 января пятница
15:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
3 января суббота
15:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
4 января воскресенье
12:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
5 января понедельник
12:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
15:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
6 января вторник
12:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽
15:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽

