Спектакль Летучий корабль 2.0 Новогоднее продолжение

Новогоднее представление «Летучий корабль»

Театр Нижегородский ТЮЗ представит новогоднее продолжение любимой сказки — «Летучий корабль». Спектакль перенесет зрителей в волшебный мир приключений, настоящих испытаний и неожиданных поворотов.

Сюжет

Годы спустя после счастливого финала предыдущей истории, коварный Полкан вынашивает свои злые замыслы: он мечтает стать царем и похищает прекрасную Забаву. Это приводит к тому, что легендарный Летучий корабль прекращает свои полеты.

В канун Нового года Дед Мороз решает вмешаться и отправляет свою внучку-блогера Снегурочку на помощь Ивану. Их задача — раскрыть заговор Полкана, спасти Забаву и помочь Водяному справиться с одиночеством.

Почему стоит посетить

Спектакль обещает быть ярким и захватывающим, он станет идеальным выбором для семейного просмотра. Любители новогодних сказок и неожиданных поворотов сюжета будут в восторге!

Не упустите возможность окунуться в атмосферу праздника и волшебства вместе с героями на сцене!