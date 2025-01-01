Спектакль Летучий голландец

Копродукция Новой оперы и Пермоского театра оперы и балета имени П.И. Чайковског

Постановка оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» стала важным событием для театральной сцены России, объединив усилия Новой Оперы и Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского. Этот проект стал не только первым опытом копродукции между двумя российскими театрами, но и примером успешного сотрудничества в рамках отечественной оперной сцены.

Исторический контекст и значимость произведения

«Летучий голландец» впервые был представлен миру в 1843 году в Дрездене. В России опера впервые прозвучала в 1898 году благодаря гастролям немецкой труппы Ганса Рихтера, а первая полноценная постановка состоялась в 1902 году в Большом театре под названием «Моряк-скиталец». Этот путь продолжился в 2004 году, когда «Летучий голландец» стал частью первой международной копродукции Большого театра с Баварской оперой.

Сегодняшняя постановка посвящена 180-летию мировой премьеры. Она одновременно отмечает значимость Вагнера в музыкальной культуре и подчеркивает ценность его творчества в репертуаре Новой Оперы.

Творческая команда и подход к материалу

Пермская премьера состоялась в апреле 2023 года, а московская премьера открыла 33-й сезон Новой Оперы в октябре того же года. Постановка сохранила участие первоначальной творческой команды:

Дирижер: Филипп Чижевский

Филипп Чижевский Режиссер: Константин Богомолов

Константин Богомолов Художник по костюмам: Лариса Ломакина

Эти мастера воплотили смелое прочтение оперы, акцентировав ключевые элементы вагнеровского новаторства: единство музыки и драмы, симфоническую основу и сквозное музыкальное развитие.

Значение для Новой Оперы

С «Летучим голландцем» в репертуаре театра закрепляются вагнеровские традиции, ранее представленные операми «Лоэнгрин» и «Тристан и Изольда». Эта работа дополняет репертуар театра произведением, открывающим зрелый период творчества Вагнера.

Эта копродукция знаменует новый этап в развитии российской оперной сцены, демонстрируя силу объединения ресурсов, идей и опыта для создания значительных культурных событий.