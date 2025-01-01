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Летучий голландец
Билеты от 2500₽
Киноафиша Летучий голландец

Спектакль Летучий голландец

Постановка
Новая опера им. Колобова 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Копродукция Новой оперы и Пермоского театра оперы и балета имени П.И. Чайковског

Постановка оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец» стала важным событием для театральной сцены России, объединив усилия Новой Оперы и Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского. Этот проект стал не только первым опытом копродукции между двумя российскими театрами, но и примером успешного сотрудничества в рамках отечественной оперной сцены.

Исторический контекст и значимость произведения
«Летучий голландец» впервые был представлен миру в 1843 году в Дрездене. В России опера впервые прозвучала в 1898 году благодаря гастролям немецкой труппы Ганса Рихтера, а первая полноценная постановка состоялась в 1902 году в Большом театре под названием «Моряк-скиталец». Этот путь продолжился в 2004 году, когда «Летучий голландец» стал частью первой международной копродукции Большого театра с Баварской оперой.

Сегодняшняя постановка посвящена 180-летию мировой премьеры. Она одновременно отмечает значимость Вагнера в музыкальной культуре и подчеркивает ценность его творчества в репертуаре Новой Оперы.

Творческая команда и подход к материалу
Пермская премьера состоялась в апреле 2023 года, а московская премьера открыла 33-й сезон Новой Оперы в октябре того же года. Постановка сохранила участие первоначальной творческой команды:

  • Дирижер: Филипп Чижевский
  • Режиссер: Константин Богомолов
  • Художник по костюмам: Лариса Ломакина

Эти мастера воплотили смелое прочтение оперы, акцентировав ключевые элементы вагнеровского новаторства: единство музыки и драмы, симфоническую основу и сквозное музыкальное развитие.

Значение для Новой Оперы
С «Летучим голландцем» в репертуаре театра закрепляются вагнеровские традиции, ранее представленные операми «Лоэнгрин» и «Тристан и Изольда». Эта работа дополняет репертуар театра произведением, открывающим зрелый период творчества Вагнера.

Эта копродукция знаменует новый этап в развитии российской оперной сцены, демонстрируя силу объединения ресурсов, идей и опыта для создания значительных культурных событий.

Режиссер
Константин Богомолов
Константин Богомолов
В ролях
Игорь Подоплелов
Андрей Борисенко
Алексей Антонов
Михаил Первушин
Марина Нерабеева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 мая
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
19:00 от 2500 ₽
18 мая
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
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