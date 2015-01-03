Спектакль Летучая мышь

Традиционно новогодняя оперетта

«Летучая мышь» — это оперетта, которая часто появляется на театральных афишах в преддверии Нового года. Редкий новогодний гала-концерт крупного оперного театра или филармонии обходится без увертюры к этому произведению. Первые звуки «Летучей мыши» — три взрывных аккорда, которые взлетают, как пробки от шампанского, мгновенно вовлекают слушателей в праздничную атмосферу.

Вальс, вино и веселье

В «Летучей мыши» царят вальс, вино и беззаботное веселье. Даже тюрьма здесь не кажется страшной — туда идут почти добровольно, и в ней продолжают праздновать. Лейтмотивом всей оперетты звучат слова из дуэта Альфреда и Розалинды: «Счастлив тот, кто идёт мимо горя и забот».

Сложность исполнения

Хотя это «легкий жанр», исполнять его вовсе не просто. Обе главные женские партии требуют виртуозного оперного владения колоратурой, что делает исполнение настоящим вызовом для артисток.

Кинематографическая память

Российской публике «Летучая мышь» знакома, прежде всего, по ленфильмовской комедии 1979 года с братьями Соломиными в главных ролях. Женские вокальные партии в фильме озвучили солистки Кировского театра — Лариса Шевченко и Софья Ялышева.

Новая интерпретация

Текст Николая Эрдмана и Михаила Вольпина (1947), на основе которого создан сценарий фильма и нынешняя постановка Мариинского театра, отходит от оригинального либретто. Он представляет собой отдельное, новое произведение, хотя большинство персонажей остаются неизменными.

Музыка, захватывающая дух

Однако, как бы ни различались сюжетные повороты, одной из неизменных составляющих всех версий остается головокружительная и упоительная музыка Иоганна Штрауса. Критики после премьеры отмечали, что её мелодии «через уши проникают в кровь и струятся к ногам», и даже самый ленивый слушатель невольно начинает кивать, раскачиваться и притоптывать. В такие моменты «можно заработать прекраснейшую морскую болезнь» — настолько весь зал «качает» от тех волшебных музыкальных волн, которые поднимаются из оркестра.

Приглашаем вас насладиться этой незабываемой опереттой, которая подарит вам атмосферу праздника и радости!