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Летучая мышь
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Спектакль Летучая мышь

12+
Режиссер Вячеслав Стародубцев
Продолжительность 2 часа 25 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Летучая мышь: вальс эмоций и юмора Иоганна Штрауса

«Летучая мышь» — оперетта, которая является вершиной творчества Иоганна Штрауса и классикой жанра. Это произведение, где каждый такт наполнен праздничными эмоциями и любовными перипетиями, а забавные интриги и коллизии супружеской жизни раскрываются под бойкие танцевальные ритмы.

История любви и верности

Главные герои, Айзенштайн и Розалинда, оказываются в пикантной ситуации, которая обещает зрителям увлекательный сюжет. Айзенштайну предстоит вновь влюбиться в свою супругу, а Розалинде — использовать всю женскую мудрость и обаяние, чтобы сохранить семейный очаг. С первых нот оперетты зритель погружается в атмосферу веселья и праздника. Остроумие и ирония сюжета, пронизанного тонким юмором, делают «Летучую мышь» не просто развлекательным спектаклем, но и произведением, близким к традициям итальянской оперы-буффа.

Венский вальс в каждой ноте

Музыка оперетты полна яркого колорита и мелодической изобретательности, пронизана духом венского вальса, что делает каждую сцену яркой и незабываемой.

Новый шаг Новосибирской оперы

Для Новосибирской оперы постановка «Летучей мыши» стала новым шагом, подтверждающим, что партитура Штрауса заслуживает места на оперной сцене. Эта оперетта, названная критиками «самой оперной из оперетт», уже завоевала признание на мировых сценах.

Приглашаем вас на спектакль, где венский вальс и виртуозность Штрауса создают неповторимую атмосферу праздника и радости, а история любви и верности оживает на сцене.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
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14 октября 2024 06:09
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