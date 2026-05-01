Спектакль Летучая мышь

В Центре оперного пения Галины Вишневской состоится долгожданная премьера оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Это событие завершит XVI Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.
Постановку возглавит Михаил Сабелев, лауреат IV Международного конкурса молодых оперных режиссёров «Нано-Опера». Сценографию и костюмы разработает Ирина Сид, известная своим работами в более чем 40 спектаклях по всей России. В спектакле будут задействованы солисты и оркестр Центра оперного пения под управлением дирижёра Ярослава Ткаленко.
«Летучая мышь» – одна из самых любимых оперетт, которая привлекает внимание как поклонников Штрауса, так и ценителей этого жанра. Интересно, что Галина Вишневская сама начинала свою вокальную карьеру с оперетты, что делает данный выбор жанра особенно символичным. Оперный гений Мстислава Ростроповича также неоднократно обращался к этой работе, в том числе ставил её на своем фестивале в Эвиане во Франции в 2000 году.
Финал фестиваля, посвященного столетию Галины Вишневской в театре, созданном самой певицей, добавляет важный акцент к новому прочтению этой классической оперетты.