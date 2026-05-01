Летучая мышь
Спектакль Летучая мышь

12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+
Билеты от 200₽

О спектакле

Оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь» в Центре оперного пения Галины Вишневской

В Центре оперного пения Галины Вишневской состоится долгожданная премьера оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Это событие завершит XVI Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.

Режиссура и исполнители

Постановку возглавит Михаил Сабелев, лауреат IV Международного конкурса молодых оперных режиссёров «Нано-Опера». Сценографию и костюмы разработает Ирина Сид, известная своим работами в более чем 40 спектаклях по всей России. В спектакле будут задействованы солисты и оркестр Центра оперного пения под управлением дирижёра Ярослава Ткаленко.

История оперетты

«Летучая мышь» – одна из самых любимых оперетт, которая привлекает внимание как поклонников Штрауса, так и ценителей этого жанра. Интересно, что Галина Вишневская сама начинала свою вокальную карьеру с оперетты, что делает данный выбор жанра особенно символичным. Оперный гений Мстислава Ростроповича также неоднократно обращался к этой работе, в том числе ставил её на своем фестивале в Эвиане во Франции в 2000 году.

Финал фестиваля, посвященного столетию Галины Вишневской в театре, созданном самой певицей, добавляет важный акцент к новому прочтению этой классической оперетты.

28 мая четверг
19:00
Центр оперного пения Галины Вишневской Москва, Остоженка, 25, стр. 1
от 200 ₽

