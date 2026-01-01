Оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь» в Нижегородском театре оперы и балета

«Летучая мышь» — это оперетта Иоганна Штрауса в трёх действиях, основанная на занятной истории. Сюжет рассказывает о том, как муж не узнал свою жену на карнавальном балу и влюбился в неё вновь, приняв за незнакомку. Этот курьезный случай вдохновил 22-летнего композитора Штрауса на создание незабываемой музыки.

Постановочная команда

Известный дирижёр Евгений Шейко и заслуженный деятель искусств Белоруссии и России Отар Дадишкилиани стали организаторами этой яркой интерпретации оперетты. К их команде относятся:

Художник-постановщик: Наталья Поваго

Балетмейстер-постановщик: Виталий Бутримович

Виталий Бутримович Хормейстер: Эдуард Пастухов

Сюжет и атмосфера

Действие оперетты разворачивается в Вене. Главный герой, аристократ Генрих Айзенштейн, попадает в затруднительное положение: ему грозит тюремное заключение на восемь дней. Его друг Фальк предлагает отложить арест и вместе отправиться на маскарад к известному меценату князю Орловскому. В свою очередь, Розалинда, жена Генриха, решает проучить его за обман и также направляется на карнавальный вечер в костюме Летучей мыши.

Зачем идти на спектакль

Эта постановка порадует любителей классической музыки и театра благодаря яркой, остроумной музыке Штрауса и великолепным голосам оперных певцов. Красивые декорации и камерная атмосфера театра делают встречу с «Летучей мышью» незабываемым событием для каждого зрителя.