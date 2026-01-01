Спектакль Летучая мышь

«Летучая Мышь». Захватывающая опера в трех действиях

«Летучая Мышь» — это захватывающая опера в трёх действиях. Либретто написано Н. Эрдманом, а стихи созданы М. Вольпиным. Режиссура спектакля принадлежит коллективу талантливых театральных мастеров: Коженковой А., Габитову И. и Терегулову Ш.

Почему стоит посетить спектакль?

Это уникальное событие в мире оперы, которое обещает качество и развлечение. Спектакль идет с двумя антрактами, что позволят зрителям насладиться атмосферой и обсуждениями, делая просмотр еще более интересным.

Кому будет интересно?

«Летучая Мышь» привлечет внимание как любителей оперы, так и поклонников балета, окружая их волшебством музыкального искусства и мастерством исполнителей.