Летучая мышь
Летучая мышь

Спектакль Летучая мышь

Постановка
Башкирский театр оперы и балета 12+
Продолжительность 180 минут
Возраст 12+

О спектакле

«Летучая Мышь». Захватывающая опера в трех действиях 

«Летучая Мышь» — это захватывающая опера в трёх действиях. Либретто написано Н. Эрдманом, а стихи созданы М. Вольпиным. Режиссура спектакля принадлежит коллективу талантливых театральных мастеров: Коженковой А., Габитову И. и Терегулову Ш.

Почему стоит посетить спектакль?

Это уникальное событие в мире оперы, которое обещает качество и развлечение. Спектакль идет с двумя антрактами, что позволят зрителям насладиться атмосферой и обсуждениями, делая просмотр еще более интересным.

Кому будет интересно?

«Летучая Мышь» привлечет внимание как любителей оперы, так и поклонников балета, окружая их волшебством музыкального искусства и мастерством исполнителей.

Купить билет на спектакль Летучая мышь

В других городах
Март
6 марта пятница
19:00
Башкирский театр оперы и балета Уфа, Ленина, 5/1
от 300 ₽

Фотографии

Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь

