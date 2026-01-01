Спектакль Летучая мышь

Оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь» в Алматы

«Летучая мышь» — знаменитая оперетта австрийского композитора Иоганна Штрауса, представленная в исполнении казахского Национального театра оперы и балета. История, погружающая зрителей в мир веселых интриг и запутанных отношений, основана на либретто Карла Хаффнера и Рихарда Жене, которое, в свою очередь, черпает вдохновение из фарса Юлиуса Р. Бенедикса и водевиля французских авторов.

Сюжет спектакля

Действие «Летучей мыши» разворачивается в трех частях. В первом действии зрители знакомятся с домом Айзенштайна, где учитель пения Альфред с любовной серенадой пытается привлечь внимание Розалинды. Тем временем, горничная Адель в восторге от приглашения на бал к князю Орловскому мечтает стать актрисой. Конфликт вносит адвокат Блинд, который сообщает Айзенштайну о предстоящем тюремном заключении за ссору с офицером.

Во втором действии действие переносится в роскошный зал дворца князя Орловского. Гости, желающие развлечься, не подозревают о таинственной графине, которая оказывается Розалиндой в маске. Между ней и Айзенштайном разворачиваются амурные интриги, и в конце концов, Айзенштайн находит себя в комичной ситуации, когда его представляют под чужими именами.

Третье действие разворачивается в тюрьме, где Альфред поет арии, а ситуация накалялась общением с тюремным сторожем и неожиданными визитами. В финале все персонажи встречаются, чтобы разрешить недоразумения и насладиться собравшимися вместе, после чего все поют финальную песню, полную радости и прощения.

Исполнители и команда

В спектакле принимают участие:

Генрих Айзенштайн — Халид Нуралиев

— Халид Нуралиев Розалинда, его жена — Надия Наденова

— Надия Наденова Адель, их служанка — Анжела Шагарова

— Анжела Шагарова Фальк, директор театра — Олег Татамиров

— Олег Татамиров Альфред — Фархад Кубиев

— Фархад Кубиев Князь Орловский — Айдос Жабагин

— Айдос Жабагин Франк, директор тюрьмы — Толеген Рахымбаев

— Толеген Рахымбаев Блинд, адвокат — Ислам Хамзаев

Артистическая команда

Дирижер-постановщик: Ренат Салаватов

Ренат Салаватов Режиссер постановщик: Иркин Габитов

Иркин Габитов Художник-постановщик: Вячеслав Окунев

Вячеслав Окунев Главный хормейстер: Алия Темирбекова

Алия Темирбекова Балетмейстер-постановщик: Александра Тихомирова

Премьера оперетты состоялась 5 апреля 1874 года в театре «Ан дер Вин» и с тех пор неизменно радует зрителей по всему миру яркостью, юмором и неповторимой музыкальностью.