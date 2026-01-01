Оповещения от Киноафиши
Летучая мышь
Летучая мышь

Спектакль Летучая мышь

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая

О спектакле

Оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь» в Алматы

«Летучая мышь» — знаменитая оперетта австрийского композитора Иоганна Штрауса, представленная в исполнении казахского Национального театра оперы и балета. История, погружающая зрителей в мир веселых интриг и запутанных отношений, основана на либретто Карла Хаффнера и Рихарда Жене, которое, в свою очередь, черпает вдохновение из фарса Юлиуса Р. Бенедикса и водевиля французских авторов.

Сюжет спектакля

Действие «Летучей мыши» разворачивается в трех частях. В первом действии зрители знакомятся с домом Айзенштайна, где учитель пения Альфред с любовной серенадой пытается привлечь внимание Розалинды. Тем временем, горничная Адель в восторге от приглашения на бал к князю Орловскому мечтает стать актрисой. Конфликт вносит адвокат Блинд, который сообщает Айзенштайну о предстоящем тюремном заключении за ссору с офицером.

Во втором действии действие переносится в роскошный зал дворца князя Орловского. Гости, желающие развлечься, не подозревают о таинственной графине, которая оказывается Розалиндой в маске. Между ней и Айзенштайном разворачиваются амурные интриги, и в конце концов, Айзенштайн находит себя в комичной ситуации, когда его представляют под чужими именами.

Третье действие разворачивается в тюрьме, где Альфред поет арии, а ситуация накалялась общением с тюремным сторожем и неожиданными визитами. В финале все персонажи встречаются, чтобы разрешить недоразумения и насладиться собравшимися вместе, после чего все поют финальную песню, полную радости и прощения.

Исполнители и команда

В спектакле принимают участие:

  • Генрих Айзенштайн — Халид Нуралиев
  • Розалинда, его жена — Надия Наденова
  • Адель, их служанка — Анжела Шагарова
  • Фальк, директор театра — Олег Татамиров
  • Альфред — Фархад Кубиев
  • Князь Орловский — Айдос Жабагин
  • Франк, директор тюрьмы — Толеген Рахымбаев
  • Блинд, адвокат — Ислам Хамзаев

Артистическая команда

  • Дирижер-постановщик: Ренат Салаватов
  • Режиссер постановщик: Иркин Габитов
  • Художник-постановщик: Вячеслав Окунев
  • Главный хормейстер: Алия Темирбекова
  • Балетмейстер-постановщик: Александра Тихомирова

Премьера оперетты состоялась 5 апреля 1874 года в театре «Ан дер Вин» и с тех пор неизменно радует зрителей по всему миру яркостью, юмором и неповторимой музыкальностью.

Купить билет на спектакль Летучая мышь

Февраль
28 февраля суббота
18:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110

