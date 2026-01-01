Оповещения от Киноафиши
Летучая мышь
Киноафиша Летучая мышь

Спектакль Летучая мышь

Постановка
Зазеркалье 16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+

О спектакле

Летучая мышь: музыкальная феерия в театре «Зазеркалье»

Детский музыкальный театр «Зазеркалье» приглашает вас на премьеру оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Эта великолепная работа по-прежнему радует зрителей своими музыкальными партиями, смешным сюжетом и добрым юмористическим взглядом на жизнь.

Смешные приключения и легкость в каждом звуке

«Летучая мышь» — это запоминающаяся история, полная комичных моментов, которая оставляет зрителей в приподнятом настроении. Вальсы и оперетты Штрауса легки и воздушны, и под их ритмы хочется не только слушать, но и танцевать. Даже самый приземленный человек не сможет устоять перед очарованием музыки ведущего композитора.

Молодежный заряд и праздник жизни

Солисты театра «Зазеркалье» с задором юности исполнит «Летучую мышь», создавая на сцене незабываемую атмосферу веселья и праздника. Их темперамент и талант превратят каждый вечер в настоящее торжество жизни, полное музыки и радости.

Не упустите шанс насладиться этим шедевром и зарядиться положительными эмоциями. Оперетта «Летучая мышь» станет отличным выбором как для поклонников музыкальных спектаклей, так и для всех, кто ценит легкость и веселье.

Купить билет на спектакль Летучая мышь

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
10 апреля пятница
19:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 1000 ₽

Фотографии

Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь Летучая мышь

