Спектакль Летучая мышь

Оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь» в Театре музыкальной комедии

В Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии премьера оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь» станет ярким событием в театральной жизни города. Режиссёр-постановщик Игорь Коняев, лауреат Государственной премии России, и музыкальный руководитель, дирижёр Андрей Алексеев, заслуженный артист России, подготовили для зрителей живое и увлекательное зрелище.

Сюжет и музыкальное оформление

Оперетта погружает зрителей в мир розыгрышей и недоразумений, главными героями которых становятся коммерсант Генрих Айзенштайн и директор театра Фальк. Запутанная история любви, где один из героев влюбляется в незнакомку, не подозревая, что под маской летучей мыши скрывается его жена Розалинда, а другой — в служанке Адель, несмотря на её мечты стать актрисой театра. Финал с неожиданными разоблачениями создает великолепную атмосферу.

Музыка Штрауса, известная своей лёгкостью и праздничным звучанием, создаст особую атмосферу. В данной постановке звучат не только его хиты, но и аранжировки русских мелодий, что придаст спектаклю уникальный колорит.

Русская версия классической оперетты

Интересно, что постановка «Летучей мыши» в Театре музыкальной комедии станет первой адаптацией этой классики на русский лад. Режиссёр Игорь Коняев пообещал представить нашему зрителю «русскую Летучую мышь», созданную на основе блестящего текста Эрдмана и Вольпина, написанного в 1947 году.

Как отметил Коняев: «Мы стремимся показать русскую дачную жизнь конца XIX века, наполненную интригами и романами. Это позволит зрителям увидеть оперетту в новом свете, а артистам — реализовать себя в уникальной интерпретации классического произведения».

Уникальный театральный опыт

Не упустите возможность насладиться исполнением, которое невозможно увидеть в других театрах! Оперетта «Летучая мышь» обязательно привлечет внимание как любителей оперетты, так и интересующихся историей русской культуры конца XIX века. Это шанс погрузиться в атмосферу веселья и лёгкости, созданную великолепной музыкой Иоганна Штрауса.