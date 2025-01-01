Спектакль Летучая мышь

«Летучая мышь» (нем. Die Fledermaus) — это знаменитая оперетта австрийского композитора Иоганна Штрауса. Либретто было создано Карлом Хаффнером и Рихардом Женей на основе фарса немецкого драматурга Юлиуса Родериха Бенедикса и водевиля французских авторов Анри Мельяка и Людовика Галеви.
Мы встречаем влюбленного учителя пения Альфреда, который поет серенаду под окном дома Айзенштайна. Однако его чувства испытывает лишь слуга — горничная Адель, которая мечтает стать актрисой. Ее захватывает приглашение на бал к князю Орловскому, известному покровителю театрального искусства.
В этот момент возвращается Розалинда, жена Айзенштайна, и, несмотря на ухаживания Альфреда, она остается верна своему мужу. Айзенштайн, разъяренный проигрышем в суде, собирается в тюрьму, но под покровом ночи уходит на бал вместе с Адель и Фальком, другом, предложившим ему провести вечер в радости.
Бал в доме князя Орловского полон веселья. Фальк, зная, что князь скучает, готовит ряд неожиданностей. Он представит Адель под вымышленным именем известной актрисы, а Айзенштайна как маркиза Ренара. Неожиданно появляется таинственная графиня, которую никто не знает — это Розалинда в маске. Взрыв страстей и забавных недоразумений, спектакль находит кульминацию в анекдоте о Фальке, когда он в костюме летучей мыши стал предметом шуток.
Тюрьма становится сценой забавных недоразумений. Альфред поет арии в своей камере, когда появляется Розалинда, чтобы разобраться в непонятных проблемах. Айзенштайн, пришедший навестить «маркиза», оказывается в центре комической ситуации, в то время как Фальк и князь Орловский организуют еще одно веселье. Финал оперетты завершает окончательное прощение между Розалинной и Айзенштайном, где все участники поют финальную песню, полную радости.»
Дирижер-постановщик: Ренат Салаватов, Народный артист Татарстана