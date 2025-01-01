Меню
Летучая мышь
Киноафиша Летучая мышь

Спектакль Летучая мышь

Постановка
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая
Продолжительность 3 часа 20 минут

О спектакле

Оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь» на сцене Театра оперы и балета им. Абая

«Летучая мышь» (нем. Die Fledermaus) — это знаменитая оперетта австрийского композитора Иоганна Штрауса. Либретто было создано Карлом Хаффнером и Рихардом Женей на основе фарса немецкого драматурга Юлиуса Родериха Бенедикса и водевиля французских авторов Анри Мельяка и Людовика Галеви.

Сюжет

Действие первое. В доме Айзенштайна

Мы встречаем влюбленного учителя пения Альфреда, который поет серенаду под окном дома Айзенштайна. Однако его чувства испытывает лишь слуга — горничная Адель, которая мечтает стать актрисой. Ее захватывает приглашение на бал к князю Орловскому, известному покровителю театрального искусства.

В этот момент возвращается Розалинда, жена Айзенштайна, и, несмотря на ухаживания Альфреда, она остается верна своему мужу. Айзенштайн, разъяренный проигрышем в суде, собирается в тюрьму, но под покровом ночи уходит на бал вместе с Адель и Фальком, другом, предложившим ему провести вечер в радости.

Действие второе. Зал во дворце князя Орловского

Бал в доме князя Орловского полон веселья. Фальк, зная, что князь скучает, готовит ряд неожиданностей. Он представит Адель под вымышленным именем известной актрисы, а Айзенштайна как маркиза Ренара. Неожиданно появляется таинственная графиня, которую никто не знает — это Розалинда в маске. Взрыв страстей и забавных недоразумений, спектакль находит кульминацию в анекдоте о Фальке, когда он в костюме летучей мыши стал предметом шуток.

Действие третье. В тюрьме

Тюрьма становится сценой забавных недоразумений. Альфред поет арии в своей камере, когда появляется Розалинда, чтобы разобраться в непонятных проблемах. Айзенштайн, пришедший навестить «маркиза», оказывается в центре комической ситуации, в то время как Фальк и князь Орловский организуют еще одно веселье. Финал оперетты завершает окончательное прощение между Розалинной и Айзенштайном, где все участники поют финальную песню, полную радости.»

Действующие лица и исполнители:

  • Генрих Айзенштайн — Балуан Беркенов, Халид Нуралиев
  • Розалинда, его жена — Зарина Алтынбаева, Наталья Мезина, Надия Наденова
  • Адель, их служанка — Наргиз Сатмухамбетова, Анжела Шагарова
  • Фальк, директор театра — Александр Сметанин, Олег Татамиров, Андрей Трегубенко
  • Альфред — Фархат Кубиев, Дамир Садуакaсов
  • Орловский, князь — Айдос Жабагин, Алихан Бейсеков
  • Франк, директор тюрьмы — Тлеген Рахымбаев, Максат Саматов
  • Дежурный по тюрьме — Сериккали Аукатов, Евгений Шагаров
  • Помощник дежурного по тюрьме — Дархан Жолдыбаев, Аскар Рысбек
  • Блинд, адвокат — Нургалым Аманбай, Ислам Хамзаев
  • Неизвестный — Бекзат Абитов, Шыңғыс Нургалийулы

Симфонический оркестр, хор и балет Казахского национального театра оперы и балета имени Абая

Дирижер-постановщик: Ренат Салаватов, Народный артист Татарстана

Постановочная команда:

  • Режиссер-постановщик — Иркин Габитов, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации
  • Художник-постановщик и по костюмам — Вячеслав Окунев, Народный художник Российской Федерации
  • Балетмейстер-постановщик — Александра Тихомирова
  • Художник видеоконтента — Виктория Злотникова
  • Художник по свету — Ирина Вторникова
  • Главный хормейстер — Алия Темирбекова

Купить билет на спектакль Летучая мышь

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
20 декабря суббота
18:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110
21 декабря воскресенье
18:00
Государственный академический театр оперы и балета им. Абая г. Алматы, ул. Кабанбай Батыра 110

