Спектакль Летучая мышь

Веселье и флирт: Премьера оперетты «Летучая мышь»

Сюжет оперетты «Летучая мышь» основан на реальных событиях, произошедших в Париже. Главная героиня, решившаяся проучить своего гуляку-мужа, отправляется на бал-маскарад, переодевшись в костюм «летучей мыши». Муж, не подозревающий о подвохе, влюбляется в свою же жену, и впереди их ждет вихрь забавных ситуаций.

Бал-маскарад у князя Орловского

Спектакль наполнен феерией веселья, где бал-маскарад в доме князя Орловского закруживает гостей в ритме венского вальса. Искрометные розыгрыши и легкие любовные приключения делают этот вечер незабываемым.

Музыка и комедия

Популярность «Летучей мыши» во всем мире объясняется не только захватывающим сюжетом, но и музыкой великого композитора Иоганна Штрауса. Его вальсы и польки погружают слушателя в атмосферу вечно праздничной Вены, создавая незабываемое настроение.

Задорные номера и смех

Неумелые попытки героев скрыть правду вызывают бурю смеха в зрительном зале. Артисты представляют задорные и зрелищные номера, которые, безусловно, не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Приходите на «Летучую мышь» и погружайтесь в мир непринужденного флирта и ярких эмоций!

*Состав возможен изменения.