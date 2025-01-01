Спектакль Летучая мышь

Меню
Летучая мышь
12+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Веселье и флирт: Премьера оперетты «Летучая мышь»

Сюжет оперетты «Летучая мышь» основан на реальных событиях, произошедших в Париже. Главная героиня, решившаяся проучить своего гуляку-мужа, отправляется на бал-маскарад, переодевшись в костюм «летучей мыши». Муж, не подозревающий о подвохе, влюбляется в свою же жену, и впереди их ждет вихрь забавных ситуаций.

Бал-маскарад у князя Орловского

Спектакль наполнен феерией веселья, где бал-маскарад в доме князя Орловского закруживает гостей в ритме венского вальса. Искрометные розыгрыши и легкие любовные приключения делают этот вечер незабываемым.

Музыка и комедия

Популярность «Летучей мыши» во всем мире объясняется не только захватывающим сюжетом, но и музыкой великого композитора Иоганна Штрауса. Его вальсы и польки погружают слушателя в атмосферу вечно праздничной Вены, создавая незабываемое настроение.

Задорные номера и смех

Неумелые попытки героев скрыть правду вызывают бурю смеха в зрительном зале. Артисты представляют задорные и зрелищные номера, которые, безусловно, не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Приходите на «Летучую мышь» и погружайтесь в мир непринужденного флирта и ярких эмоций!

*Состав возможен изменения.

Режиссер
Игорь Илларионов
В ролях
Сергей Дрейт
Полина Тихонова
Дарья Росицкая
Валентина Михайлова
Александр Шагун

В других городах

Воронеж, 11 января
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
18:00 от 1000 ₽

