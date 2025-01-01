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Летучая мышь
Киноафиша Летучая мышь

Спектакль Летучая мышь

Постановка
Эрмитажный театр 12+
Режиссер Ирина Фокина
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь» в Эрмитажном театре

Ослепительная, яркая и жизнерадостная оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь» будет представлена на сцене Эрмитажного театра. Артисты «Петербург-концерта» и Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера подарят зрителям незабываемые мгновения.

Музыка и сюжет оперетты

Оперетта наполнена окрыляющей музыкой, которая отличается неистощимой мелодической изобретательностью. Она создаёт особую атмосферу радости и предвкушения праздника. Сюжет основан на якобы реальном случае из жизни, когда на бале-маскараде мужчина не узнал свою жену под маской и был очарован «прекрасной незнакомкой». Эта история по-прежнему актуальна: иногда, чтобы быть замеченной мужем, женщине нужно предстать в новом загадочном образе. Для того чтобы выйти с достоинством из этой пикантной ситуации, нужна мудрость Розалинды.

История создания

Спектакль полон смешных моментов, курьезов и недоразумений, с которыми персонажи справляются по-штраусовски легко и весело. Первое исполнение «Летучей мыши» состоялось 5 апреля 1874 года в Вене, в театре «Ан дер Вин». Удивительно, но тогда она была холодно принята изысканной венской публикой, которая боготворила Штрауса за вальсы. Оперетта выдержала всего 17 представлений, после чего была снята с репертуара.

Однако в Берлине «Летучая мышь» имела огромный успех, а парижане приняли её восторженно. В Париже шли нарасхват не только портреты композитора, но и шляпы и перчатки «а ля Штраус», а также галстуки с названием оперетты. Лишь после такого триумфа в Европе, вновь поставленная в Вене, она была достойно оценена зрителями.

Творческая команда

«Летучая мышь» Иоганна Штрауса уже давно стоит в одном ряду с лучшими музыкальными спектаклями мира. Это одна из самых известных и блистательных оперетт в истории жанра. К ней обращались и продолжают обращаться выдающиеся дирижёры и музыканты, среди которых Густав Малер, Бруно Вальтер, Феликс Вейнгартнер, Ханс Кнаппертсбуш и Герберт фон Караян.

Исполнители

  • Ансамбль солистов «Рождество» (художественный руководитель — заслуженная артистка России Ольга Ступнева)
  • Государственный ансамбль танца «Барыня» (руководитель — заслуженная артистка России Татьяна Тимохина)
  • Симфонический оркестр Санкт-Петербурга (художественный руководитель и главный дирижер — народный артист России Сергей Стадлер)

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным шедевром!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 декабря
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19:00 от 1100 ₽

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