Летучая мышь
Киноафиша Летучая мышь

Спектакль Летучая мышь

Геликон-опера 12+
Режиссер Дмитрий Бертман
Продолжительность 2 часа 45 минут
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Феерия оперетты «Летучая мышь» в «Геликон-опере»

«Новый год» можно и нужно начинать с оперы! А еще лучше — с оперетты, такой как знаменитая геликоновская «Летучая мышь», созданная при участии великого Мстислава Ростроповича. Интересный факт: многие зрители собирают коллекцию билетов разных лет на этот спектакль, и для них стало доброй традицией начинать календарный год именно с «Летучей мыши». Говорят, это приносит удачу…

Если вы хотите проверить эту счастливую примету, милости просим в «Геликон». Вы станете желанным гостем фееричного Бала-маскарада в доме князя Орловского, где сможете от души повеселиться вместе с героями оперетты Штрауса и знаменитыми артистами театра, эстрады и кино.

Вихрь веселья и интриг

В вихре венских вальсов закружится и смешается всё: легкий флирт, праздничные розыгрыши, любовные недоразумения и приятное угощение. «Брызжущее веселье, поддельные слезы, мнимый испуг, милая ложь... Все запутывается в клубки интриг, в блеске маскарадных огней под звуки пленительных вальсов, полек, чардаша и канкана, в бокалах искрящегося шампанского», — комментирует «Новая газета» геликоновскую постановку.

Сюрпризы и угощения

Кто приглашен в качестве главного и неожиданного гостя, всегда остается тайной до самого спектакля — на то ведь и сюрпризы… По секрету сообщаем: по доброй традиции, зрителей угощают шампанским и водкой с огурчиком, а на парадной лестнице гостей встречает духовой оркестр! Это маскарад, господа!

Расписание

24 декабря
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
26 декабря
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
27 декабря
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
28 декабря
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
30 декабря
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00

Фотографии

