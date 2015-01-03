Спектакль Летучая мышь

Меню
Летучая мышь
Постановка
Самарский театр оперы и балета 16+
Режиссер Галина Тарасова, Евгений Хохлов
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса

Оперетта «Летучая мышь» «короля вальсов» Иоганна Штрауса завоевала сердца зрителей по всему миру. Это шедевр, наполненный искрящимися мелодиями, остроумными текстами и захватывающим сюжетом, который стал классикой жанра.

Сюжет и персонажи

В «Летучей мыши» разворачивается забавная история, полная обмана и весёлых розыгрышей. Все персонажи прячутся под масками, и каждый выдаёт себя за кого-то другого: служанка становится госпожой, поклонник — мужем, а жена — любовницей своего супруга. Это позволяет создать множество комических ситуаций и увлекательных моментов.

Музыка и стиль

Музыка оперетты легка и празднична, пронизана танцевальными интонациями. Вальс царит среди мелодий, напоминающих пенящееся шампанское. Яркие музыкальные мотивы прекрасно подчеркивают характеры персонажей, среди которых выделяются решительные и остроумные женщины: Розалинда и Адель.

Сценическая история

«Летучая мышь» занимает особое место в репертуаре театров оперетты и оперных театров. Она является наиболее часто исполняемой опереттой Штрауса. В Куйбышеве и Самаре спектакли по этому произведению отличались сценическим долгожительством.

Так, постановка Бориса Рябикина 1976 года, созданная в сотрудничестве с дирижером Львом Оссовским и художником Милием Виноградовым, просуществовала целых 16 сезонов. Следующая работа Рябикина, 1991 года, держалась в репертуаре 19 сезонов, благодаря восстановлению декораций по эскизам Виноградова Натальей Хохловой. Также стоит отметить, что постановка Сергея Смеяна 1967 года шла 7 сезонов, а более ранняя работа Семёна Штейна 1956 года — 5 сезонов.

Не упустите возможность насладиться этой великолепной опереттой, которая продолжает радовать зрителей своей заразительной энергией и непревзойдённым юмором!

Самара, 21 октября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
18:30 от 300 ₽

