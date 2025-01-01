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Летучая мышь + экскурсия по Народному дому графини С.В.Паниной.
Киноафиша Летучая мышь + экскурсия по Народному дому графини С.В.Паниной.

Спектакль Летучая мышь + экскурсия по Народному дому графини С.В.Паниной.

6+
Режиссер Александр Мурашко
Продолжительность 3 часа
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Оперетта Иогана Штрауса и экскурсия по дому графини Паниной

Санкт-Петербургский Малый музыкальный театр приглашает на яркую и увлекательную постановку оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь», которая пройдет на исторической сцене Народного дома графини С. В. Паниной. Этот музыкальный вечер подарит зрителям не только знаменитую комедию в двух действиях, но и уникальную возможность совершить экскурсию по легендарному зданию.

О сюжете

История оперетты знакома многим театралам. Генрих Айзенштайн, влиятельный коммерсант, попадает в неприятности: его приговорили к восьми дням тюрьмы за незаконную охоту. Однако друг Айзенштайна, театральный директор Фальк, предлагает перед заключением весело провести вечер на балу у князя Орловского. Веселье, танцы, интриги и множество сюрпризов ждут героев этого вечера.

Не подозревая о планах мужа, его жена Розалинда решает пойти на бал под видом венгерской графини. Вечер превращается в череду забавных недоразумений, неожиданных встреч и раскрытия тайн, а кульминация истории происходит в тюрьме, где снимаются все маски. Финал обещает счастливый и неожиданный поворот, который заставит задуматься, насколько мы хорошо знаем своих близких.

Музыкальное сопровождение

Музыка Иоганна Штрауса будет звучать в исполнении лауреатов международных конкурсов, инструментального ансамбля «Забава». Яркие мелодии, живое звучание и динамика действия сделают этот вечер незабываемым для каждого зрителя.

Экскурсия по Народному дому

Во время антракта зрителей ждет увлекательная экскурсия по Народному дому графини С. В. Паниной. Профессиональные экскурсоводы расскажут об истории этого здания, возведенного в 1900 году по инициативе графини Паниной и по проекту архитектора Ю. Ю. Бенуа. Особняк открылся в 1903 году как Лиговский народный дом, а его театральный зал изначально был предназначен для представлений и концертов. Узнайте больше о жизни этой выдающейся семьи и об истории этого уникального места.

Не пропустите возможность окунуться в атмосферу классической оперетты и насладиться культурным наследием Петербурга!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 27 декабря
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 600 ₽

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