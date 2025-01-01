Ностальгический спектакль «Летов»

Что вы вспоминаете, слыша песни группы «Гражданская Оборона»? Первые попытки сыграть на гитаре «Всё идёт по плану», чувство, когда нашли «свою музыку», невероятное ощущение свободы? Для многих «Гражданская Оборона» была не просто музыкой — она стала душевной поддержкой, философией и способом самовыражения.

Спектакль «Летов» предлагает уникальную возможность совершить ностальгический трип в юность. На один вечер вы сможете отвлечься от повседневных забот и вновь окунуться в атмосферу прошлого под любимые песни Егора Летова.

Что вас ждет на спектакле?

«Летов» — это не просто выступление. Это сбор гостей, который начинается за час до начала. Погрузитесь в атмосферу воспоминаний, где звучат не выдуманные истории, а реальные байки и песни под гитару.

Удобства для зрителей

Заказы принимаются до и после спектакля, а также в перерыве. Во время действия вы можете вынести ранее заказанные блюда и дозаказать несложные напитки и закуски, чтобы полностью насладиться вечером.

Не упустите шанс пережить незабываемые мгновения под звуки «Гражданской Обороны». «Летов» — это не просто спектакль, это встреча с прошлым, которая напомнит о самых светлых моментах вашей юности.