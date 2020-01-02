Трагедия и поэзия: музыкальный спектакль о голосе Егора Летова

Голос Егора Летова стал символом распада великой державы для нескольких поколений. Его песни, наполненные надломом и истерикой, отражают безвременье и тонкость человеческих ценностей.

В новом спектакле, созданном студентами режиссерской мастерской Руслана Кудашова, трагическое звучание песен Летова раскрывается с новой силой. Молодое поколение артистов присваивает эти произведения себе, пропуская их через призму своего мироощущения.

Поэзия рок-музыки

Умение разглядеть в рок-музыке высокую поэзию и трагический нерв эпохи — это особенность музыкальных спектаклей Большого театра кукол. Они способны перенести зрителей в другую эпоху, а также заставить задуматься о вечных ценностях.

Информация о спектакле

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление, которое соединяет музыку и театр, создавая впечатляющий опыт для зрителей. Спектакль обещает быть не только развлекательным, но и глубоким в своем содержании.

Приходите и погрузитесь в атмосферу, где рок-музыка встречается с театральным искусством, и откройте для себя новые грани творчества Егора Летова.