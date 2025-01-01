Летопись оркестра: Гаврилин. Баснер. Шварц. Вайнберг

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга приглашает зрителей на особенный концерт, посвященный 80-летию своего существования. В программе вечера вы сможете насладиться произведениями ярких отечественных композиторов, отражающими музыкальную летопись второй половины XX века.
Валерий Гаврилин в своих записях подчеркивал: «Музыка, сердце моё, жизнь моя, не учи людей жить, учи любить, страдать, и ещё любить…». Этому высказыванию он был верен на протяжении всей своей жизни, а его сочинения проникают в глубину души, оставляя яркие впечатления.
Особое место в концерте занимают музыкальные произведения, созданные Гаврилиным для кино и балета. За многие годы Оркестр Ленинградского радио и телевидения (сейчас Губернаторский симфонический оркестр) стал надежным проводником его музыкального наследия.
Произведения Вениамина Баснера также вошли в программу. Композитор известен благодаря своим музикальным работам к известным фильмам, однако его произведения в академическом жанре также оставили заметный след в музыкальной культуре. Концерт для скрипки, который будут исполнять в рамках юбилейного концерта, посвящен 100-летию со дня рождения Баснера и отражает темы, касающиеся трагического прошлого.
Музыка Моисея Вайнберга, запечатлевшая отклики на драматические события XX века, в частности его Третья симфония, станет кульминацией вечера. Губернаторский симфонический оркестр представит это произведение, несмотря на отсутствие прямого сотрудничества с композитором.
Концерт откроет увертюра Исаака Шварца из кинофильма «Звезда пленительного счастья», чьи романтичные интонации создают вдохновляющую атмосферу.
Длительность концерта составит 2 часа 15 минут с антрактом. Будем рады видеть вас на этом музыкальном путешествии!
6+