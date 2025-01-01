Летопись оркестра: Гаврилин. Баснер. Шварц. Вайнберг

Юбилейный концерт Губернаторского симфонического оркестра

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга приглашает зрителей на особенный концерт, посвященный 80-летию своего существования. В программе вечера вы сможете насладиться произведениями ярких отечественных композиторов, отражающими музыкальную летопись второй половины XX века.

Исполнители

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга

Дирижер – будет объявлено дополнительно

Солист – лауреат международных конкурсов Григорий Тадтаев (скрипка)

Программа вечера

Исаак Шварц – увертюра из музыки к кинофильму «Звезда пленительного счастья»

Валерий Гаврилин – музыка к кинофильму «Провинциальный бенефис»

Валерий Гаврилин – музыка к кинофильму «Дом у дороги» (фрагменты)

Валерий Гаврилин – музыка балета «Анюта» (фрагменты)

Вениамин Баснер – концерт для скрипки с оркестром

Мечислав Вайнберг – симфония № 3

О композиторах и их произведениях

Валерий Гаврилин в своих записях подчеркивал: «Музыка, сердце моё, жизнь моя, не учи людей жить, учи любить, страдать, и ещё любить…». Этому высказыванию он был верен на протяжении всей своей жизни, а его сочинения проникают в глубину души, оставляя яркие впечатления.

Особое место в концерте занимают музыкальные произведения, созданные Гаврилиным для кино и балета. За многие годы Оркестр Ленинградского радио и телевидения (сейчас Губернаторский симфонический оркестр) стал надежным проводником его музыкального наследия.

Произведения Вениамина Баснера также вошли в программу. Композитор известен благодаря своим музикальным работам к известным фильмам, однако его произведения в академическом жанре также оставили заметный след в музыкальной культуре. Концерт для скрипки, который будут исполнять в рамках юбилейного концерта, посвящен 100-летию со дня рождения Баснера и отражает темы, касающиеся трагического прошлого.

Музыка Моисея Вайнберга, запечатлевшая отклики на драматические события XX века, в частности его Третья симфония, станет кульминацией вечера. Губернаторский симфонический оркестр представит это произведение, несмотря на отсутствие прямого сотрудничества с композитором.

Концерт откроет увертюра Исаака Шварца из кинофильма «Звезда пленительного счастья», чьи романтичные интонации создают вдохновляющую атмосферу.

Длительность концерта составит 2 часа 15 минут с антрактом. Будем рады видеть вас на этом музыкальном путешествии!

6+