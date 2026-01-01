Летний джаз во Дворце искусств «Премьера»

Джазовый концерт «Лето. Вечер. Джаз» пройдет во Дворце искусств «Премьера» в Краснодаре. Это уникальное событие запланировано на вечер 25 июня 2026 года.

Исполнители

На сцену выйдут главные джазмены Юга России — Эстрадно-джазовый оркестр под управлением известного пианиста и аранжировщика Ильи Филиппова, заслуженного артиста Краснодарского края.

Атмосфера и репертуар

Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным. В программе объединены легкость импровизации, классические джазовые стандарты и современные ритмические аранжировки.

Зрителей ждут как всемирно известные инструментальные композиции, так и вокальные шедевры, которые создадут идеальную атмосферу летнего вечера.

Приглашаем всех ценителей джаза провести незабываемый вечер в компании музыки, которая наполняет душу светом и радостью!