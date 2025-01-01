Лето в Петербурге. Бах, Моцарт, Шопен, Лист

Концерт «Лето в Петербурге»

Приглашаем петербуржцев на уникальный концерт под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Это событие обещает стать настоящим музыкальным экспрессом, позволяющим вам за один вечер узнать больше, чем за целый филармонический абонемент.

Музыкальная программа

Программа «Лето в Петербурге» объединит произведения великих композиторов разных эпох:

Музыка эпохи барокко: Иоганн Себастьян Бах

Опусы венского классика: Вольфганг Амадей Моцарт

Сочинения романтиков: Фридерик Шопен и Ференц Лист

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга, которые подарят зрителям незабываемые музыкальные моменты.

Организационная информация

Продолжительность концерта составит 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.

Не упустите возможность насладиться выдающейся музыкой в одном из самых красивых городов мира!