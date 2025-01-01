Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лето в Петербурге. Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский
Киноафиша Лето в Петербурге. Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский

Лето в Петербурге. Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Лето в Петербурге» с Малым фестивальным оркестром

Приглашаем петербуржцев на яркий концерт под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Этот музыкальный союз предлагает зрителям уникальное звучание, которое становится новым словом в концертной практике Петербурга. Вы сможете отправиться в музыкальное путешествие, охватывающее различные страны, эпохи и стили, всего за один вечер!

Программа концерта

В программе «Лето в Петербурге» вас ждёт удивительное сочетание:

  • Музыка эпохи барокко — произведения Иоганна Себастьяна Баха;
  • Опусы венского классика Вольфганга Амадея Моцарта;
  • Сочинения романтиков — Фридерика Шопена и Петра Чайковского.

Исполнители

Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Их мастерство и талант создадут незабываемую атмосферу.

Полезная информация

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в исполнении талантливых музыкантов — это будет вечер, который запомнится надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Концертный зал духовой академии Воронцова Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 1/44
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Рок-концерт на теплоходе
16+
Рок
Рок-концерт на теплоходе
25 августа в 17:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1400 ₽
Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты
18+
Вечеринка
Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на разводные мосты
15 августа в 23:59 Университетская набережная, 13
от 2600 ₽
Бах при свечах
0+
Классическая музыка
Бах при свечах
24 октября в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше