Лето в Петербурге. Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский

Концерт «Лето в Петербурге» с Малым фестивальным оркестром

Приглашаем петербуржцев на яркий концерт под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Этот музыкальный союз предлагает зрителям уникальное звучание, которое становится новым словом в концертной практике Петербурга. Вы сможете отправиться в музыкальное путешествие, охватывающее различные страны, эпохи и стили, всего за один вечер!

Программа концерта

В программе «Лето в Петербурге» вас ждёт удивительное сочетание:

Музыка эпохи барокко — произведения Иоганна Себастьяна Баха;

Опусы венского классика Вольфганга Амадея Моцарта;

Сочинения романтиков — Фридерика Шопена и Петра Чайковского.

Исполнители

Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Их мастерство и талант создадут незабываемую атмосферу.

Полезная информация

Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в исполнении талантливых музыкантов — это будет вечер, который запомнится надолго!