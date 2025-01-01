Лето в Петербурге. Бах, Моцарт, Шопен, Чайковский

Приглашаем петербуржцев на яркий концерт под руководством художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Этот музыкальный союз предлагает зрителям уникальное звучание, которое становится новым словом в концертной практике Петербурга. Вы сможете отправиться в музыкальное путешествие, охватывающее различные страны, эпохи и стили, всего за один вечер!
В программе «Лето в Петербурге» вас ждёт удивительное сочетание:
Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. Их мастерство и талант создадут незабываемую атмосферу.
Продолжительность концерта составляет 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.
Не упустите возможность насладиться живой музыкой в исполнении талантливых музыкантов — это будет вечер, который запомнится надолго!