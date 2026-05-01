Лето, привет

Концерт вокально-хоровой студии Натальи Корифей

Приглашаем вас на незабываемый отчётный концерт вокально-хоровой студии Натальи Корифей! Это будет вечер, полный музыкальных эмоций и живого звука, который подарит вам летнее настроение.

Что вас ждёт на концерте?

Сольные и хоровые исполнители студии — насладитесь чистыми голосами и гармониями!

Группа «-11» из Иннополиса — свежий саунд и драйв, которые заряжают энергией!

Хоум-бэнд Студии 401 — их энергичный аккомпанемент раскроет все краски музыки!

Сюрприз для зрителей

Главная изюминка вечера — возможность поучаствовать в создании общего хора вместе с исполнителями. Каждый из вас сможет присоединиться к выступлению и спеть вместе с нами, наполняя зал позитивом и радостью!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника. Ждём вас с хорошим настроением и готовностью петь!