Спектакль Лето пируэта. Спящая красавица

Фестиваль балета «Лето пируэта»

О фестивале

Студия театральных технологий «Бенефис» готовит этот фестиваль уже четвертый год подряд. В программе — спектакли из репертуара театра драмы имени В.П. Шукшина и постановки П.И. Чайковского, например, «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». Фестиваль пройдет в городах: Томск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Омск, Екатеринбург, Тюмень и Казань. Полную информацию можно найти на сайте beneffis.ru.

Программа фестиваля

P.I. Чайковский — «Лебединое озеро» (6+), «Спящая красавица» (0+)

S.S. Прокофьев — «Ромео и Джульетта» (12+)

Адольф Адан — «Жизель» (12+)

В этом году в фестивале примут участие 30 артистов балета, среди которых именитые исполнители из лучших театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Выдающиеся артисты

Главные партии исполнят:

Дарья Бочкова — лауреат международных и всероссийских конкурсов, прима-балерина театра «Кремлевский балет».

Лев Брель — театр МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, экс-ведущий солист труппы Г. Таранды «Имперский русский балет».

Фестиваль будет проходить с одним антрактом.