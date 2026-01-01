Лето пируэта. Спящая красавица
0+
Продолжительность 120 минут
О спектакле

Фестиваль балета «Лето пируэта»

Приглашаем вас, наши дорогие зрители, на незабываемое событие в мире балета! Фестиваль балета «Лето пируэта» — это уникальная возможность насладиться искусством на высшем уровне. Вы получите незабываемые эмоции и воспоминания, которые останутся с вами надолго.

О фестивале

Студия театральных технологий «Бенефис» готовит этот фестиваль уже четвертый год подряд. В программе — спектакли из репертуара театра драмы имени В.П. Шукшина и постановки П.И. Чайковского, например, «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». Фестиваль пройдет в городах: Томск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул, Омск, Екатеринбург, Тюмень и Казань. Полную информацию можно найти на сайте beneffis.ru.

Программа фестиваля

  • P.I. Чайковский — «Лебединое озеро» (6+), «Спящая красавица» (0+)
  • S.S. Прокофьев — «Ромео и Джульетта» (12+)
  • Адольф Адан — «Жизель» (12+)

В этом году в фестивале примут участие 30 артистов балета, среди которых именитые исполнители из лучших театров Москвы и Санкт-Петербурга.

Выдающиеся артисты

Главные партии исполнят:

  • Дарья Бочкова — лауреат международных и всероссийских конкурсов, прима-балерина театра «Кремлевский балет».
  • Лев Брель — театр МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, экс-ведущий солист труппы Г. Таранды «Имперский русский балет».

Не пропустите!

Фестиваль будет проходить с одним антрактом, и это действительно событие, которое не стоит упускать. Насладитесь искусством балета в его лучшем проявлении и проведите время с пользой для души. Ждем вас на нашем ежегодном фестивале этим летом!

Исполнители
Чайковский П.И

Купить билет на спектакль Лето пируэта. Спящая красавица

Помощь с билетами
В других городах
Август
22 августа суббота
13:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1000 ₽
27 августа четверг
19:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 1000 ₽

