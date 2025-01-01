Спектакль Лето пируета. Спящая красавица

Фестиваль балета «Лето пируэта» от студии «Бенефис»

Студия театральных технологий «Бенефис» с гордостью анонсирует ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта», который пройдет в 2025 году. На этом событии свои постановки представит Московский Русский балет, возглавляемый талантливым хореографом Михаилом Михайловым.

Спектакль по мотивам классической сказки

В этом году фестиваль порадует зрителей уникальной интерпретацией знаменитой сказки Шарля Перро о вечном сне и поцелуе прекрасного принца. Идея создать балет, основанный на этой волшебной истории, принадлежит директору Императорских Театров Ивану Всеволожскому.

Музыка и хореография

Главные создатели спектакля — композитор Петр Чайковский, написавший незабываемую музыку, и хореограф Мариус Петипа, который воплотил ее в танце. Премьера знаменитой постановки «Спящая красавица» состоялась 3 января 1890 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и до сих пор остается одной из самых любимых классических балетных работ.

Что посмотреть на фестивале?

Фестиваль «Лето пируэта» обещает быть ярким и запоминающимся событием, полным волшебства и великолепной хореографии. Не упустите возможность увидеть это удивительное представление, которое привнесет в вашу жизнь атмосферу сказки и вдохновения.