Фестиваль балета «Лето пируэта» в Казани

Студия театральных технологий «Бенефис» с гордостью анонсирует ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта», который состоится в 2025 году. В этом году свои постановки представит Московский Русский балет под руководством Михаила Михайлова.

Знаменитое «Лебединое озеро»

Одним из центральных событий фестиваля станет показ бессмертного шедевра «Лебединое озеро». Этот балет, написанный великим композитором Петром Ильичом Чайковским, продолжает покорять сердца зрителей уже более 130 лет.

Секреты успеха

Почему «Лебединое озеро» стало таким легендарным? Как однажды заметил известный критик Герман Ларош: «Лебединое озеро» - лучший балет, который я когда-либо слышал. Мелодии, одна другой пластичнее и увлекательнее, льются как из рога изобилия». Это произведение не только привлекает своей музыкой, но и глубиной сюжета о любви и предательстве.

Вечная история любви

История любви юного принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одилией, продолжает волновать зрителей с 19 века и по сей день. Чайковский создал произведение, где балет и музыка сливаются в единое целое, а темы любви и измены остаются актуальными во все времена.

Не пропустите уникальную возможность увидеть это произведение в исполнении Московского Русского балета на фестивале «Лето пируэта». Откройте для себя магию классического балета!