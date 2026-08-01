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Лето на максимум. Хиты с оркестром
Киноафиша Лето на максимум. Хиты с оркестром

Лето на максимум. Хиты с оркестром

12+
Возраст 12+

О концерте

Вечер ностальгии с кавер-группой «Родные» и симфоническим оркестром ВКЗ

В Зелёном театре (г. Воронеж) состоится уникальное музыкальное событие. Кавер-группа «Родные» вместе с симфоническим оркестром ВКЗ представят программу, основанную на хитах 90-х и 2000-х годов, включая новые аранжировки популярных мелодий.

Эта программа станет настоящим праздником для тех, кто помнит время первых дискотек, кассет и CD-плееров. Живое исполнение известных треков позволит зрителям не только вспомнить любимые песни, но и насладиться их новым звучанием. В репертуаре — песни Братьев Гримм, Город 312, Иванушки int., Bon Jovi, Ace of Base, Roxette, Руки Вверх, Uma2rman, Леонид Агутин и многие другие отечественные и зарубежные хиты в жанрах поп и рок.

Симфонический оркестр ВКЗ славится своими музыкальными экспериментами и нестандартными форматами. Кавер-группа «Родные» имеет множество наград, включая двукратную победу на премии Wedding Awards Черноземье в номинации «Лучшая кавер-группа», а также положение 12-й кавер-группы России по оценкам рейтинга TOP100AWARDS.

Ожидайте знакомые мелодии, уникальные аранжировки, танцы и весёлое времяпрепровождение с друзьями в конце лета. Эта встреча обещает стать отличным поводом для хорошего настроения и веселья.

Приходите петь, танцевать и наслаждаться любимой музыкой!

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В других городах
Август
20 августа четверг
20:00
Зеленый театр Воронеж, Ленина, 10
от 700 ₽

Фотографии

Лето на максимум. Хиты с оркестром

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