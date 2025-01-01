Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лето любви
Киноафиша Лето любви

Спектакль Лето любви

Постановка
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии 12+
Продолжительность 160 минут
Возраст 12+

О спектакле

Оперетта «Лето любви» в Театре музыкальной комедии

В Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии состоится яркое событие — оперетта «Лето любви». Это музыкальное произведение обещает стать настоящим подарком для ценителей театрального искусства.

Сюжет и основные персонажи

Главная героиня, прима Мария, оказывается в центре тревожной интриги. В кульминационный момент спектакля она теряет сознание, увидев барона Яноша — своего бывшего возлюбленного, который когда-то оставил её. Непредсказуемый поворот событий осложняется ещё и тем, что дочь Марии и сын барона влюблены друг в друга, не подозревая о прошлых обидах своих родителей.

Любовные интриги и неожиданный финал

Спектакль наполнен множеством любовных интриг и обещает зрителям захватывающий финал. Оперетта будет интересна всем, кто любит сложные сюжеты, где переплетаются романтика и драма.

Зачем посетить спектакль?

«Лето любви» понравится поклонникам музыкальных спектаклей и тем, кто ищет эмоциональную насыщенность в театре. Не упустите возможность насладиться этим увлекательным театральным искусством!

Купить билет на спектакль Лето любви

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
Март
24 января суббота
14:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 500 ₽
1 февраля воскресенье
14:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 500 ₽
15 марта воскресенье
14:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 500 ₽

Фотографии

Лето любви Лето любви Лето любви Лето любви Лето любви Лето любви

В ближайшие дни

Звездочка
0+
Детский Кукольный
Звездочка
8 января в 11:00 Бродячая собачка. Новая сцена
от 700 ₽
С Чарльзом Буковски за барной стойкой
18+
Перформанс
С Чарльзом Буковски за барной стойкой
26 декабря в 19:00 Fiddler's Green
от 1000 ₽
Шиворот-навыворот, или Алена против дракона
6+
Детские елки Мюзикл Детский
Шиворот-навыворот, или Алена против дракона
30 декабря в 15:00 Дом молодежи Василеостровского района
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше