Лето. Любовь. Lumisfera и 8000 свечей

Чудесный вечер музыки и любви в Зеленом театре

«Иногда одного вечера достаточно, чтобы всё встало на свои места – а лето и любовь соединились в вашем сердце ощущением счастья и чуда». Эта программа обещает стать идеальным свиданием, о котором вы когда-то мечтали. Здесь всё складывается само собой: музыка звучит прямо в сердце, летний воздух напоён ожиданием чуда, а свечи мерцают так трепетно, будто говорят: «Это оно. Смотри внимательно, не упусти!»

Для кого этот вечер?

Для кого-то это будет история любви, которая только зарождается. Вы ещё не встретились, но уже на одной волне. Музыка расправляет крылья внутри, и когда вы выйдете после концерта, откроется что-то новое: в себе, в других, в мире. Легко влюбиться в июле, особенно прогуливаясь по вечернему парку, наполненному светом, красивыми людьми и тёплыми голосами.

А для тех, кто уже держит любимую руку в своей, этот вечер станет поводом остановиться, улыбнуться и вспомнить, за что вы полюбили друг друга. Сохраните это чувство, как драгоценную нить света, на месяцы и годы вперёд.

Исполнители и репертуар

Солистом вечера станет артист музыкального театра, лауреат премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра» Иван Ожогин. Его партнёрша – актриса и певица, лауреат премии Фестиваля мюзикла, номинант премии «Золотая Маска» Юлия Ива.

В сопровождении струнного оркестра Lumisfera и под руководством дирижёра Максима Акулова, в этот вечер прозвучат великие композиции, такие как:

Анна Герман – «Город влюблённых»

Alphaville – «Forever Young»

R. Kelly – «I Believe I Can Fly»

Эндрю Ллойд Уэббер – «The Phantom of the Opera»

Нино Рота – «A Time for Us»

ABBA – «Dancing Queen»

И многие другие великие композиции.

Не упустите возможность окунуться в мир музыки и романтики под звуки любимых мелодий!