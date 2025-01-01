Меню
Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей
Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей

Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка любви: идеальное свидание

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, который станет настоящим свиданием с искусством. Это событие наполнено атмосферой романтики и волшебства, где все складывается само собой. Музыка, звучащая в этот вечер, расправляет крылья внутри вас и помогает сохранить любовь, как драгоценную нить света, на месяцы и годы вперёд.

Новые эмоции и открытия

Для кого-то этот вечер станет началом новой истории любви. Вы ещё не встретились, но уже на одной волне, готовые открыть для себя что-то новое в себе, в других и в окружающем мире. Музыка создаст атмосферу, в которой легко влюбиться, особенно в тёплом июльском вечере, когда вечерние парки наполнены светом, красивыми людьми и тёплыми голосами.

Ностальгия и радость

А для тех, кто уже держит любимую руку в своей, этот вечер станет прекрасным поводом остановиться, улыбнуться и вспомнить, за что вы полюбили друг друга. Музыка поможет вновь ощутить те чувства, которые связывают вас, и сохранить их как драгоценную нить света на многие годы вперёд.

Промо-акция

Не упустите возможность: при покупке от трёх билетов вы получите скидку 10% по промокоду AFISHASFERA. Это идеальное время, чтобы подарить себе и близким незабываемые впечатления!

Расписание
В других городах

Волгоград, 27 августа
Амфитеатр Волгоград, наб. 62-й Армии, 2в
20:00 от 1700 ₽
Волгоград, 28 августа
Амфитеатр Волгоград, наб. 62-й Армии, 2в
20:00 от 1700 ₽

Фотографии

Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей

