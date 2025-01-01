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Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей
Киноафиша Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей

Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер любви и музыки в Воронеже

«Эта программа — как идеальное свидание, где всё складывается само собой. Музыка расправляет крылья внутри вас, чтобы сохранить любовь, как драгоценную нить света — на месяцы и годы вперёд. Для кого-то это будет история любви, которая только зарождается: вы ещё не встретились, но уже на одной волне. Музыка помогает открыть сердца и создать атмосферу, где каждый сможет найти что-то новое в себе, в других, в мире вокруг.»

Вдохновение и романтика

«Так легко влюбиться в июле, особенно когда идёшь по вечернему парку, наполненному светом, красивыми людьми и тёплыми голосами. Этот вечер станет уникальным поводом остановиться, улыбнуться и вспомнить, за что вы полюбили друг друга. Музыка, звучащая в воздухе, создаёт волшебные моменты, которые запомнятся надолго.»

Не упустите шанс

«Приходите и окунитесь в атмосферу любви и вдохновения. Сохраните это чувство, как драгоценную нить света, на месяцы и годы вперёд. Этот вечер подарит вам не только музыку, но и возможность пережить самые трогательные моменты вместе с любимыми.»

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 13 августа
Зеленый театр Воронеж, Ленина, 10
20:00 от 2200 ₽

Фотографии

Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей

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