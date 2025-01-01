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Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей
Киноафиша Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей

Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыка любви: волшебный вечер в парке

Приглашаем вас на уникальный концерт, который станет идеальным свиданием для каждого из вас. Это событие — как волшебное путешествие, где музыка расправляет крылья внутри, пробуждая чувства и создавая атмосферу любви.

История, которая только начинается

Для кого-то этот вечер станет началом новой романтической истории. Вы ещё не встретились, но уже на одной волне. Музыка будет сопровождать вас, создавая незабываемые моменты, которые останутся в сердце надолго.

Волшебство июля

Июль — идеальное время для влюбленности. Прогулки по вечернему парку, наполненному светом и тёплыми голосами, создадут атмосферу, в которой легко открываться новым чувствам. Позвольте себе быть уязвимыми и насладитесь мгновениями, которые дарит этот вечер.

Память о любви

Для тех, кто уже держит любимую руку в своей, этот концерт станет поводом остановиться, улыбнуться и вспомнить, за что вы полюбили друг друга. Музыка поможет вам сохранить это чувство, как драгоценную нить света, на месяцы и годы вперёд.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного события. Позвольте музыке наполнить вашу душу и вернуть в вашу жизнь радость и любовь!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 28 августа
Зеленый театр Воронеж, Ленина, 10
20:00 от 2200 ₽

Фотографии

Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей

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