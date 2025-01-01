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Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей
Киноафиша Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей

Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Зарождение Любви: Музыка и Новые Открытия

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который станет настоящим открытием для всех ценителей искусства. Это история о любви, которая только начинает свой путь. Вы ещё не встретились с главными героями, но уже ощущаете их внутреннюю связь.

Музыка как Исцеление

Музыка в этой постановке — это не просто фон. Она расправляет крылья внутри каждого зрителя, помогая погрузиться в атмосферу ожидания и надежды. Звуки, которые окутывают зал, пробуждают самые глубокие эмоции и создают уникальное настроение.

Новые Открытия после Спектакля

После спектакля вы уйдёте не только с впечатлениями, но и с новыми открытиями. Вы сможете переосмыслить себя, окружающих и мир в целом. Этот опыт станет для вас вдохновением и толчком к личным изменениям.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории. Спектакль обещает быть незабываемым и оставить след в вашем сердце.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 22 августа
Амфитеатр Краснодар, Разведчика Леонова, парк «Краснодар»
20:30 от 2500 ₽
Краснодар, 23 августа
Амфитеатр Краснодар, Разведчика Леонова, парк «Краснодар»
20:30 от 2500 ₽

Фотографии

Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей

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