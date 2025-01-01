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Киноафиша Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей

Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальное зрелище в Екатеринбурге

Эта программа — как идеальное летнее свидание, где всё складывается само собой. Музыка расправляет крылья внутри вас, создавая атмосферу, которая сохраняет любовь, как драгоценную нить света на месяцы и годы вперёд.

Что ожидать от программы

Программа «Лето. Любовь» предлагает уникальное зрелище, в котором свет и звук переплетаются, создавая неповторимую атмосферу. 3000 свечей, используемых в спектакле, наполняют пространство мягким и романтичным светом, погружая зрителей в мир эмоций и чувств.

Музыка и её магия

Музыка, выбранная для этого спектакля, станет важным элементом, который поможет зрителям пережить каждую ноту любви. В программе будут представлены как известные мелодии, так и оригинальные композиции, созданные специально для этого события.

Забронируйте свои места заранее

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера. Рекомендуем забронировать билеты заранее, так как количество мест ограничено. Это событие станет идеальным завершением вашего летнего вечера.

Приходите и позвольте себе ощутить, как любовь и свет наполняют вашу душу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 5 августа
Летний театр в парке Маяковского Екатеринбург, Мичурина, 230, корп. 25
21:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 6 августа
Летний театр в парке Маяковского Екатеринбург, Мичурина, 230, корп. 25
21:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 27 августа
Летний театр в парке Маяковского Екатеринбург, Мичурина, 230, корп. 25
21:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 28 августа
Летний театр в парке Маяковского Екатеринбург, Мичурина, 230, корп. 25
21:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

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