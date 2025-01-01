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Киноафиша Летний вечер в НОВАТе

Летний вечер в НОВАТе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Летнее ревю оперных звезд НОВАТа

Приглашаем вас на уникальное концерт-ревю в двух отделениях, которое пройдет с участием солистов Новосибирской оперы и популярного камерного ансамбля «Музыка для нас». Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей оперного искусства.

Настроение летнего вечера

Вас ожидает атмосфера теплого летнего вечера, наполненная гармонией и радостью. Исполнители порадуют зрителей блистательными сценами и остроумными моментами, которые подарят незабываемые эмоции.

Музыкальные шедевры

В программе концерта вы услышите арии и ансамбли из оперетт и комических опер, а также пленительные мелодии, которые знакомы вам с детства. Яркие персонажи и восхитительный юмор музыкальных шедевров сделают это событие поистине незабываемым.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность насладиться этим уникальным концертом! Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Позвольте себе окунуться в мир музыки и театра в компании талантливых исполнителей.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 30 июля
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 6000 ₽

В ближайшие дни

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3 августа в 10:00 Теплоход «Новосибирск»
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Хип-хоп
Красное дерево
28 ноября в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
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