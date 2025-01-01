Летний вечер в НОВАТе

Летнее ревю оперных звезд НОВАТа

Приглашаем вас на уникальное концерт-ревю в двух отделениях, которое пройдет с участием солистов Новосибирской оперы и популярного камерного ансамбля «Музыка для нас». Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей оперного искусства.

Настроение летнего вечера

Вас ожидает атмосфера теплого летнего вечера, наполненная гармонией и радостью. Исполнители порадуют зрителей блистательными сценами и остроумными моментами, которые подарят незабываемые эмоции.

Музыкальные шедевры

В программе концерта вы услышите арии и ансамбли из оперетт и комических опер, а также пленительные мелодии, которые знакомы вам с детства. Яркие персонажи и восхитительный юмор музыкальных шедевров сделают это событие поистине незабываемым.

Не упустите возможность!

Не упустите возможность насладиться этим уникальным концертом! Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Позвольте себе окунуться в мир музыки и театра в компании талантливых исполнителей.