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Летний стендап клуб
Билеты от 990₽
Киноафиша Летний стендап клуб

Летний стендап клуб

18+
Возраст 18+
Билеты от 990₽

О концерте/спектакле

Летний стендап-клуб: концерт в панорамном ресторане «Крыша 18»

Приглашаем вас на незабываемый вечер юмора и развлечений в рамках Летнего стендап клуба! Концерт состоится в уникальном панорамном ресторане «Крыша 18», расположенном на высоте, откуда открывается захватывающий вид на город.

Вечер будет насыщен выступлениями лучших стендап-комиков, которые готовы рассмешить вас до слез.

Особенности мероприятия

Панорамный ресторан «Крыша 18» предлагает не только потрясающий вид, но и вкусное меню. Вы сможете насладиться изысканными блюдами и коктейлями, которые добавят атмосферу праздника во время выступлений.

Билеты

Не забудьте приобрести билеты заранее, так как количество мест ограничено.

Завершение вечера

После концерта у вас будет возможность пообщаться с комиками и сделать памятные фотографии. Это отличная возможность не только насладиться юмором, но и провести вечер в кругу единомышленников.

Присоединяйтесь к нам на этом удивительном стендап вечере в ресторане «Крыша 18». Мы уверены, что этот вечер запомнится вам надолго!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
19:00 от 990 ₽ 21:30 от 990 ₽
24 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
20:00 от 990 ₽
25 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
18:30 от 990 ₽ 21:00 от 990 ₽
26 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
17:30 от 990 ₽ 20:00 от 990 ₽
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
21:30 от 1390 ₽
27 июля
Фуд-молл «Депо Лесная» Москва, Лесная, 20а
17:00 от 990 ₽ 19:30 от 990 ₽
28 июля
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
20:00 от 1390 ₽
29 июля
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
20:00 от 1390 ₽
2 августа
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
21:30 от 1390 ₽
4 августа
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
20:00 от 1390 ₽
5 августа
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
20:00 от 1390 ₽
9 августа
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
21:30 от 1390 ₽
11 августа
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
20:00 от 1390 ₽
12 августа
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
20:00 от 1390 ₽
16 августа
Ibis Kitchen Москва, Киевская, 2, гостиница «Ibis Москва Киевская»
21:30 от 1390 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
20:00 от 1090 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Особняк Юргенса Санкт-Петербург, Жуковского, 19
20:00 от 1490 ₽

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18+
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The Jazz Loft Band
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