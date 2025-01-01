Летний лагерь «Глебовские каникулы»
Дорогие друзья!
Приглашаем вас в летний лагерь дневного пребывания «Глебовские каникулы»! Это уникальная возможность сделать отдых ваших детей интересным и запоминающимся.
Насыщенная программа
Каждый день участников ждёт захватывающая программа от творческого коллектива Глебовского Дома культуры:
- активные игры для развития командного духа;
- творческие мастер-классы, которые пробудят креативность;
- музыкальные занятия, развивающие музыкальный слух;
- танцевальные уроки, где дети смогут научиться новым движениям;
- кулинарные мастер-классы, где они смогут проявить свои кулинарные таланты;
- захватывающие квесты, которые разовьют логическое мышление;
- дискотеки для активного отдыха;
- бумажное шоу, которое удивит яркими эффектами.
Мы вас ждем!
Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые летние каникулы. Мы с нетерпением ждем вас в нашем лагере!