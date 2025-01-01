Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Летний лагерь
Билеты от 2500₽
Киноафиша Летний лагерь

Летний лагерь

0+
Возраст 0+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Летний лагерь «Глебовские каникулы»

Дорогие друзья!

Приглашаем вас в летний лагерь дневного пребывания «Глебовские каникулы»! Это уникальная возможность сделать отдых ваших детей интересным и запоминающимся.

Насыщенная программа

Каждый день участников ждёт захватывающая программа от творческого коллектива Глебовского Дома культуры:

  • активные игры для развития командного духа;
  • творческие мастер-классы, которые пробудят креативность;
  • музыкальные занятия, развивающие музыкальный слух;
  • танцевальные уроки, где дети смогут научиться новым движениям;
  • кулинарные мастер-классы, где они смогут проявить свои кулинарные таланты;
  • захватывающие квесты, которые разовьют логическое мышление;
  • дискотеки для активного отдыха;
  • бумажное шоу, которое удивит яркими эффектами.

Мы вас ждем!

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые летние каникулы. Мы с нетерпением ждем вас в нашем лагере!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 2500 ₽
12 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 2500 ₽
13 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 2500 ₽
14 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 2500 ₽
15 августа
Глебовский ДК Москва, Истринский р-н, пос. Глебовский, Октябрьская, 58а
10:00 от 2500 ₽

В ближайшие дни

Комбо билет: мультимедийная выставка + 2 мастер-класса
6+
Интерактивный Мастер-класс
Комбо билет: мультимедийная выставка + 2 мастер-класса
11 августа в 16:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1700 ₽
Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»
6+
Интерактивный Мастер-класс
Комбо: мультимедийная выставка «Большая Страна» + мастер-класс «Мир ИИ: создай свой стикерпак»
31 августа в 18:00 Мультимедийное пространство «Большая Страна»
от 1250 ₽
Ильинское. Музей материнства и младенчества
16+
Исторические выставки
Ильинское. Музей материнства и младенчества
12 ноября в 18:00 Музей материнства и младенчества
от 70 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше