Летний лагерь «Глебовские каникулы»

Дорогие друзья!

Приглашаем вас в летний лагерь дневного пребывания «Глебовские каникулы»! Это уникальная возможность сделать отдых ваших детей интересным и запоминающимся.

Насыщенная программа

Каждый день участников ждёт захватывающая программа от творческого коллектива Глебовского Дома культуры:

активные игры для развития командного духа;

творческие мастер-классы, которые пробудят креативность;

музыкальные занятия, развивающие музыкальный слух;

танцевальные уроки, где дети смогут научиться новым движениям;

кулинарные мастер-классы, где они смогут проявить свои кулинарные таланты;

захватывающие квесты, которые разовьют логическое мышление;

дискотеки для активного отдыха;

бумажное шоу, которое удивит яркими эффектами.

Мы вас ждем!

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые летние каникулы. Мы с нетерпением ждем вас в нашем лагере!